Santo André volta ao Canindé, desta vez como visitante

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/06/2021 | 00:01



O Santo André reencontra hoje, pela Série D do Brasileiro, aquela que foi sua casa durante o Paulistão, o Estádio do Canindé. Hoje, às 15h, no entanto, o Ramalhão será visitante da Portuguesa, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A-7. Após perder como mandante para o Boavista-RJ, em Diadema, o representante do Grande ABC (que havia vencido na estreia) busca os pontos perdidos diante de uma equipe que ainda não venceu (dois empates).

O jogo também leva de volta o zagueiro PV a um local que traz boas recordações. “Muito bom voltar a um lugar onde fui feliz, onde pude marcar aquele gol que manteve o Santo André na Primeira Divisão do Paulista”, disse o defensor, que acredita em bom jogo do Ramalhão. “Vamos impor nosso ritmo de jogo, fazer marcação forte e, consequentemente, tentar trazer o resultado para casa.”

Segundo o técnico Wilson Júnior, o embate opõe times tradicionais. Além disso, o treinador falou sobre os cuidados necessários com o adversário. “Jogo muito difícil, a Portuguesa manteve a base da (Série) A-2 e ainda se reforçou. São duas camisas pesadas do futebol e tenho certeza que será grande jogo”, disse o comandante andreense, que espera dos atletas a postura do primeiro tempo contra o Boavista, “rápida, compacta, dinâmica boa de transições e até saindo de trás quando pressionada”, finalizou.