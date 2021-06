Preços altos e tecnologia: como as companhias aéreas dos EUA estão lidando com a volta do turismo

Paulo Basso Jr.

18/06/2021 | 16:56



Com o avanço da vacinação contra covid-19 nos Estados Unidos, a busca por passagens nas companhias aéreas dos EUA cresceu 75% nos últimos meses, de acordo com números divulgados pela plataforma de reservas SkyScanner. Os valores dos tíquetes de voos internos, por sua vez, aumentaram 9,5% em abril de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, segundo um relatório divulgado pela U.S Travel Association, enquanto os internacionais subiram 13,1%, conforme pesquisa feita pela Bernstein.

Especialistas acreditam que, em alguns meses, a procura por passagens aéreas irá se estabilizar, e a tendência é que os preços caiam um pouco. Enquanto correm atrás do prejuízo acumulado em 2020, Delta, American Airlines e United, as principais companhias aéreas dos EUA, vêm se ajustando para atender às novas exigências do consumidor, cada vez mais interessados em medidas de limpeza e serviços digitais.

Por enquanto, o uso de máscaras faciais nos aeroportos e durante os voos segue sendo uma exigência do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos para todos os passageiros, a despeito de o artefato ter sido dispensado para quem estiver completamente vacinado na maioria dos ambientes externos ou internos locais. Fora isso, cada empresa está criando suas próprias regras para garantir a segurança dos viajantes e, acima de tudo, conquistá-los.

Novidades das companhias aéreas dos EUA

O Rota de Férias fez um apanhado das medicas aplicadas pelas principais companhias aéreas dos EUA diante da volta do turismo no país. O cenário pode revelar algumas tendências que serão aplicadas futuramente no Brasil. Confira:

Delta

A Delta foi uma das companhias aéreas dos EUA que mais anunciou medidas de segurança durante a pandemia. A companhia foi a última dentre as áreas americanas a voltar a vender os assentos da fileira do meio dos aviões, o que ocorreu em março. Agora, a empresa aposta em medidas de segurança e serviços digitais para a volta do turismo no país e algumas viagens internacionais. Entre as diretrizes divulgadas, destacam-se:

Manutenção das medidas de limpeza e segurança do programa Delta CareStandard que, aliado a serviços touchless, minimizam os pontos de contato nos aeroportos e a bordo.

Lançamento no Aeroporto Metropolitano Wayne County, em Detroit, da primeira opção de reconhecimento facial para viajantes domésticos usando uma identificação digital composta pelo número de passaporte e a filiação TSA. O serviço será expandido para entrega de bagagem e embarque ainda neste ano, de modo que os passageiros não precisem parar em pontos de identificação em nenhum momento.

Implementação de recipientes antimicrobianos em esteiras de controle automatizado nos aeroportos de Atlanta, Minneapolis/Saint Paul, Los Angeles, Nova York-LaGuardia e Nova York-JFK

Disponibilização de tecnologia tap-to-pay a bordo, que transforma aparelhos celulares em terminais de pagamento.

Uso de iluminação LED antimicrobiana acima da pia e da bancada dos banheiros de algumas aeronaves.

Sistema wi-fi de alta velocidade nas rotas domésticas, ao custo de US$ 8 por voo e por dispositivo.

American Airlines

A American Airlines focou a manutenção da flexibilização das passagens para atrair passageiros durante a volta do turismo nos EUA. Veja algumas medidas que estão sendo aplicadas pela companhia aérea no momento:

Divulgação – American American ficou mais flexível

Comidas e bebidas estão sendo oferecidas apenas nos voos mais longos e na cabine principal. A companhia permite, no entanto, levar lanches e refrigerantes a bordo para consumir durante seu voo.

Não há mais taxas de alteração de datas para os voos domésticos e internacionais de curta distância. A medida também vale para voos internacionais de longa distância, como os que partem e chegam do Brasil, mas apenas para quem comprar passagens para as cabines Premium, Econômica Premium e Principal.

As tarifas da Econômica Básica de voos internacionais compradas a partir de 1º de abril de 2021 não são reembolsáveis e não podem ser alteradas.

United

Protocolos de limpeza e flexibilização nos agendamentos também passaram a fazer parte da realidade da United. Confira algumas diretrizes estabelecidas pela companhia aérea americana:

