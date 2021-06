Biden celebra marca de 300 mi de vacinas aplicadas, e ressalta risco de variante

18/06/2021 | 16:31



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 18, que o país atingirá ainda hoje, há menos de 150 dias de sua posse, a marca de 300 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas. "Estamos a caminho de um verão bem mais positivo do que o do ano passado", celebrou o mandatário americano em discurso na Casa Branca.

Ele alertou, no entanto, que algumas comunidades do país ainda estão com baixas taxas de imunização contra a doença. Diante disso, essas regiões podem ser fortemente impactadas pela variante delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia e que possui maior capacidade de transmissão que as demais cepas do vírus, segundo o presidente americano.

Mas, mesmo com o impacto desta variante, é improvável que um novo lockdown seja necessário nos EUA, disse Biden, pois boa parte da população já foi vacinada.