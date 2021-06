Amigo de Meghan Markle afirma que família real britânica fez inúmeros comentários racistas sobre Archie Harrison

18/06/2021 | 16:10



Omid Scobie, amigo próximo de Meghan Markle, afirmou durante o evento Foreign Press Association em Londres, na Inglaterra, que a família real britânica fez inúmeros comentários sobre a cor de pele de Archie Harrison, fruto do relacionamento de Meghan com príncipe Harry. De acordo com o tabloide Daily Mail, a realeza não teria tido nenhuma compaixão com as reclamações e apontamentos do Duque e da Duquesa de Sussex, que tentaram chamar atenção para o que estava acontecendo.

- Existiu uma conversa que aconteceu logo após algo terem os afetado imensamente, quando alguém da família real compartilhou suas preocupações envolvendo a cor da pele de Archie. Para Harry, vejo como uma conversa, mas para Meghan, que estaria envolvida nas discussões seguintes, vejo o porque havia outras pessoas a par dessa conversa dentro da família e dentro da instituição, que também falaram sobre isso; alguns não tão simpáticos.

Scobie alegou ter uma noção de quem foi a pessoa considerada racista dentro da realeza, mas não falará sobre porque não checou a informação com as suas fontes dentro do palácio. Ele ainda declarou que é uma história que Meghan e Harry possuem direito de decidir se deve vir à tona ou não.

- Você fica em uma posição onde começa a sentir que isso não vem de uma única pessoa, é de outras pessoas também, e se torna um problema muito maior. E na época, a maior conversa foi Isso veio de um membro sênior da família real, de um futuro chefe de estado? Se esse indivíduo é um chefe de estado, então nós, como público, temos o direito de saber, porque claro que esse é alguém que comanda o estado, comanda a Commonwealth. E se ele tem um problema com raça, nós deveríamos saber.

Quando o escândalo envolvendo o racismo dentro da realeza surgiu, a Rainha Elizabeth II publicou um comunicado sobre as acusações, ao qual Scobie descreve como uma declaração que habilmente usou a frase As lembranças podem variar para lançar dúvidas sobre a versão dos eventos de Harry e Meghan, mas que não denunciou o racismo de forma alguma.

- Outros indivíduos dentro da instituição não expressaram o tipo de compreensão que deveria ter sido dada. Mesmo quando William disse Não somos uma família racista, eles não condenaram o racismo de qualquer forma. Não vemos a família real fazer isso. Então, é claro que esta conversa sobre como o antirracismo é o rei família continua. O quanto a instituição real possui isso em sua história; talvez qualquer tipo de preconceito inconsciente possa existir dentro do estabelecimento ou da família. Nenhuma dessas coisas parece ser abordada.

Distanciamento

Recentemente, também foi anunciado que príncipe Harry voltará para o Reino Unido para a inauguração da nova estátua da princesa Diana. Entretanto, ainda de acordo com o Daily Mail, Meghan Markle não estará presente ao lado do marido no evento.

Os representantes do Duque e da Duquesa de Sussex confirmaram, pela primeira vez, que ela planeja ficar em casa na Califórnia, Estados Unidos, para cuidar da filha recém-nascida, Lilibet. Não houve nenhuma menção, porém, ao primogênito do casal, Archie, de dois anos de idade. Sendo assim, algumas pessoas especulam que Harry leve o filho para Frogmore Cottage, sua casa em Windsor, na Inglaterra, o que o dará a oportunidade de se encontrar com a avó, a Rainha Elizabeth II.

Vale lembrar que será a primeira vez que os irmãos Harry e William irão se encontrar desde o funeral do avô, príncipe Philip, em abril deste ano. A relação entre os príncipes está estremecida desde que Harry deixou a família real com a esposa e o filho, em janeiro de 2020.