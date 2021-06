Às vésperas da Olimpíada, Japão vai flexibilizar restrições contra covid-19

17/06/2021 | 14:26



O Japão anunciou a flexibilização de medidas contra a covid-19 na capital Tóquio a partir de segunda-feira, 21, pouco mais de um mês antes do início dos Jogos Olímpicos. Segundo informações do Nikkei Asia, o governo decidiu colocar sete áreas como Tóquio e Osaka em estado de quase emergência até 11 de julho, menos de duas semanas antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas.

Durante uma reunião do gabinete de resposta à covid-19, o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, disse que o governo adotará uma abordagem flexível, como o fortalecimento das medidas caso as infecções aumentem ou haja sinais de um colapso potencial dos sistemas médicos.

Os restaurantes nas áreas-alvo deverão fechar às 20h, sendo permitido a venda de bebidas alcoólicas até as 19h em restaurantes e bares que "atendam a determinados critérios". Requisitos concretos estão sendo discutidos e cada município pode decidir se permitirá um relaxamento das restrições.

Na quarta-feira, 16, um conselho consultivo de especialistas do Ministério da Saúde disse que o número de novas infecções por covid-19 no Japão continua diminuindo. No entanto, "há um aumento no fluxo de pessoas e a taxa de declínio está diminuindo em algumas áreas, então há preocupações sobre uma recuperação no futuro", disse o conselho.