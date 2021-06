Com Ponte na lanterna, Kleina quer resposta no dérbi: 'Mais rápido possível'

17/06/2021 | 13:14



Derrotada pelo Cruzeiro por 1 a 0, na quarta-feira, a Ponte Preta se manteve sem vitória e caiu para a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina sabe que a pressão irá aumentar e, para complicar um pouco mais, o próximo duelo será o dérbi contra o Guarani. Até mesmo por isso, ele espera que a resposta seja dada já nesta quinta rodada.

"O próximo jogo é sempre o mais importante e coincidiu de ser um clássico. A gente sabe o que representa. Temos certeza que o time vai evoluir. Estamos estreando jogadores. É um processo em desenvolvimento. Eles (jogadores) querem dar uma resposta o mais rápido possível", disse o treinador pontepretano.

A Ponte Preta soma apenas um ponto, quatro a menos do que o rival Guarani, adversário deste sábado, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

"Estamos iniciando um trabalho técnico e tático. A gente melhorou a transição defensiva. Agora precisa ajustar o último terço. Situação de sempre sair atrás incomoda. São pontos preciosos que deixamos escapar. É conversar, passar confiança aos atletas. Com a derrota você precisa trabalhar o vestiário de outra maneira. São jogadores que ainda estão se conhecendo, e tenho certeza que a Ponte será feliz no final", analisou Kleina.

O treinador ainda explicou a situação do lesionado goleiro Ivan e da possível chegada do volante Ralf, ex-Corinthians. "Ivan está em processo de recuperação. Não me passaram nenhuma data, acho que está em processo final de recuperação", começou Kleina.

"Só posso falar dos jogadores que estão aqui com a gente. O Ralf tem história brilhante, muitas conquistas, mas só posso falar dos jogadores que estão aqui", completou o técnico.