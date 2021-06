Investimento estrangeiro direto da China cai 5,3% de janeiro a maio

17/06/2021 | 11:09



O investimento estrangeiro direto da China caiu 5,3% no período de janeiro a maio, na comparação anual, de acordo com o Ministério do Comércio do país asiático. Nos primeiros quatro meses do ano, o indicador havia apresentado alta anual de 2,2%.

O investimento direto em países que fazem parte da iniciativa "Belt and Road" de Pequim cresceu 13,8% nos primeiros cinco meses em relação a igual período do ano anterior, disse nesta quinta-feira o porta-voz do ministério, Gao Feng, em um briefing semanal.

Gao Feng também afirmou que o ministério tomou conhecimento dos recentes aumentos nos preços das commodities e trabalhará com os governos locais para ajudar os exportadores.