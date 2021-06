Andréa Sorvetão e marido são detonados por internautas após afirmarem ser casal hétero, cristão e tradicional: Ridículos e desnecessários

17/06/2021 | 10:10



A ex-paquita Andréa Sorvetão acabou envolvida em uma polêmica e tanto na última quarta-feira, dia 16 - isso porque em um vídeo que a ex-atriz publicou um vídeo ao lado do marido Conrado, o casal pede patrocínio de empresas e se vendem como um casal hétero, cristão e tradicional.

No registro, que havia sido postado no Dia dos Namorados, mas só na última quarta ganhou repercussão na web, Sorvetão e Conrado aparecem lado a lado e intercalam as falas de sua propaganda pessoal:

Oi, pessoal! Meu nome é Conrado. E eu sou a Andréa. Nós somos artistas desde sempre e somos casados, olha só pra você ver, há 26 anos. Estamos juntos há 32 anos. Somos um casal hétero, cristão e tradicional, olha só! Feliz Dia dos Namorados! Será que nós teríamos alguma empresa interessada em patrocinar esta família?

Acontece que tanto as falas do casal quanto o tom usado por eles durante o vídeo acabaram atraindo críticas de alguns internautas, que afirmaram que a mensagem era preconceituosa com a comunidade LGBTQIA+ e que o vídeo havia sido feito para ironizar propagandas que trazem casais dessa comunidade como destaque.

A ex-paquita, no entanto, não deixou barato e rebateu alguns dos comentários que chamavam o casal de ridículos e desnecessários, além de afirmarem que a publicação era uma vergonha e que eles haviam desrespeitado as minorias:

Desculpe, mas para mim vergonha é você, que nem me segue, vir aqui na minha página comentar! Interpretação vai de cada um! Paz e amor;

Pena que não posso te julgar, né? Porque não te conheço como você demonstra nos conhecer!;

Vergonha é você! Que não me segue, vir na minha página e querer me ofender! Coisa que não fizemos em momento algum! Repense!;

Você vem aqui me agredir com palavras que eu gostaria que você me provasse!;

Oii, onde estamos desrespeitando alguém? Que interpretação foi essa? Mas gente, somente pedindo para as empresas olharem para nós também?;

Desculpe, mas desnecessário foi seu comentário? Nem me segue e vem aqui comentar!

Uma das seguidoras ainda atacou o casal, afirmando que eles só conseguiriam patrocínio de empresas do mercado plus size:

Esqueceu de dizer: gordos! Achei uma minoria que vocês se enquadram? [risos] Quem sabe vocês não fazem uma propaganda de plus size?

Andréa, então, rebateu o comentário e afirmou que a internauta havia sido desrespeitosa:

Não me segue, mas veio aqui encher o saco! Fique sabendo que eu adoraria entrar para o mercado plus size, que é gigantesco! E por ser gigantesco saiba que você ofendeu milhares de pessoas com suas palavras? Coisa que nós não fizemos em momento nenhum!

Outros internautas, no entanto, saíram em defesa do casal.

Na manhã desta quinta feira, dia 17, o vídeo já contava com mais de 300 mil visualizações e quase 48 mil e 500 curtidas. Os comentários da publicação, no entanto, foram limitados.