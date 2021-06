Após ser eliminada do No Limite, Gleici fala sobre relação com Kaysar: - Nós estamos bem próximos

16/06/2021 | 14:10



Na última terça-feira, dia 15, Gleici foi eliminada do No Limite! A campeã do BBB18 participou do Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira, dia 16, e comentou sobre os desafios que enfrentou no programa:

- O que pesou foi eu, às vezes, falar muito a minha opinião, expor muito meu jogo na tribo, se eu tivesse ficado mais quietinha, talvez teria conseguido ficar mais tempo.

Mas, na opinião dela, todas as pessoas da tribo erraram ao longo do jogo:

- Acho que falta diálogo, falta a gente se sentir à vontade para fazer as coisas. Todo mundo errou ali na tribo.

Gleici falou sobre como é sua relação com Kaysar:

- Nós estamos bem próximos, a gente conversa bastante. A gente já era bem próximo, o No Limite aproximou mais a gente.

A ex-BBB ainda contou qual era o seu limite no programa:

- A fome não me pegava, agora, a noite de frio, a primeira tempestade, foi muito difícil, eu ficava tremendo, meu corpo doía muito, meu limite era o frio. Se tivesse outra noite como aquela, eu não sei se teria aguentado.

Por fim, ela afirmou como foi participar do No Limite:

- Foi uma experiência incrível, não me arrependo em nada de ter vivido isso, com certeza agregou muito valor e muitos aprendizados.