Onde fica o letreiro de Hollywood e como chegar lá

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



16/06/2021 | 12:57



Muita gente que vai a Los Angeles quer saber onde fica o letreiro de Hollywood e como chegar até lá. A boa notícia é que dá para vê-lo de diversos pontos da região. E a má é que até dá para chegar pertinho dele, mas encostar nas letras, para valar, não rola. O sinal fica isolado por cercas.

Onde fica o letreiro de Hollywood

O letreiro de Hollywood, ou Hollywood Sign, em inglês, está localizado no Mount Lee, que pertence ao distrito de Hollywood, nas imediações de Los Angeles. Atualmente, suas letras contam com 14 metros de altura e variam entre 9,4 a 12 metros de largura.

Cameron Venti on Unsplash Letreiro de Hollywood

Inaugurado em 1923, o sinal foi erguido a mando do banqueiro e empreiteiro H. J. Whitley, canadense que financiou a construção de diversas cidades nos EUA e é conhecido como o “pai de Hollywood”. Inicialmente, o marco formava a palavra “Hollywoodland” e servia como propaganda de um lote de casas de luxo que seriam construídas na região.

Quando decidiram construir o letreiro de Hollywood, no entanto, os responsáveis jamais imaginavam que ele se transformaria em um símbolo cult. A ideia era mantê-lo de pé por apenas 18 meses, mas eis que o cinema começou a ganhar força à época e o sinal no Mount Lee, aos poucos, transformou-se em um símbolo da nova era.

Isso não impediu, entretanto, que ele ficasse abandonado. Em 1932, a atriz Peg Entwistle cometeu suicídio ao pular da letra “H”. A partir daí, a área onde fica o letreiro de Hollywood foi praticamente abandonada até 1949, quando o trecho “Land” foi removido e o sinal ganhou a forma atual, com a palavra “Hollywood”.

Na década de 1970, um movimento foi criado para restaurar o símbolo cinematográfico, que estava bastante deteriorado. Empresários e celebridades foram convidados a “comprar” algumas letras. O cantor Alice Cooper, por exemplo, ficou com uma das letras “O”, a qual doou em memória de Groucho Marx. Hugh Hefner, fundador da revista Playboy, arrematou o Y. Os estúdios Warner Bros compraram outro “O”, e assim foi.

Como ir ao letreiro de Hollywood

Lake Hollywood Park

Com um carro alugado em Los Angeles ou um motorista de app, vale a pena ir até o Lake Hollywood Park, que oferece uma das melhores vistas do letreiro de Hollywood. Para isso, você pode jogar no GPS o nome do parque ou, ainda, o endereço 3160 Canyon Lake Dr.

Paulo Basso Jr. Vista desde o Lake Hollywood Park

Um caminho tortuoso leva até lá, com muitas curvas, e geralmente há muitos carros nos arredores. Quando conseguir saltar ou estacionar, caminhe pela lateral direita do parque até uma rua com uma subida. Dali, à esquerda, você terá perfeita noção onde fica o letreiro de Hollywood, com uma vista panorâmica.

Aproveite para tirar fotos, fingir que o está segurando, pular ao lado do sinal e tudo mais. O local ainda oferece vista para uma barragem, que forma um lago cercado por diversas mansões, e concentra o parque, com um gramadão verde perfeito para descansar aos pés da cena de cinema ou, ainda, fazer um piquenique.

Beachwood Canyon

Roberto Nickson on Unsplash Vista desde o Beachwood Canyon

Ainda para quem está de carro, outro local que revela bem onde fica o letreiro de Hollywood é o Beachwood Canyon. O motivo é simples: este é o bairro loteado de casas de luxo que deu origem ao sinal Hollywoodland, na década de 1920. Para não perder tempo, siga para a North Beachwood Drive, a rua que oferece a melhor vista do sinal.

Hollywood & Highland

Paulo Basso Jr. Vista desde o Hollywood & Highland

Para quem não tem tempo de ir perto de onde fica o letreiro de Hollywood, a dica é dar um pulo no Hollywood And Highland Center. Trata-se de um shopping que não poderia ficar em melhor endereço: 6801 Hollywood Blvd, em plena região da Calçada da Fama (aquela mesma das estrelas com os nome s dos artistas) e um do pontos mais turísticos da região de Los Angeles.

Uma vez lá suba até o terceiro andar do shopping e caminhe até o fundo. De uma sacada você terá a vista do letreiro de Hollywood. Ele fica um pouco longe e, com o celular, talvez a foto saia tremida, mas já dá para guardar aquele momento na memória.

Uma vez no pedaço, não deixe de visitar o icônico TCL Chinese Theatre (Teatro Chinês) e o Teatro Dolby, onde é realizada a cerimônia do Oscar. Ambos ficam bem pertinho.

Griffith Park Observatory

Um dos locais mais lindos de Los Angeles, o Griffith Park Observatory oferece uma boa vista de onde fica o letreiro de Hollywood. Dica: vá ao pôr do sol, mas não mais tarde que isso, uma vez que o sinal não é iluminado durante a noite.

Pedro Marroquin on Unsplash Vista desde o Griffith Observatory

O observatório conta ainda com lindos jardins, um museu de astronomia , um planetário e diversas mostras. Fora isso, diversas trilhas partem da região, sendo que uma delas leva, inclusive, à placa de Hollywood.

Trilhas caminhando

izayah ramos on Unsplash Mirante no Mount Lee permite ver o letreiro por trás

Existem duas trilhas que levam à parte de trás de onde fica o letreiro de Hollywood, onde há um mirante no Mount Lee de onde se avista o sinal do alto. Uma delas parte Griffith Park Observatory, mas não é a mais indicada, pois tem mais de 14 km.

A outra, mais tradicional, chama-se Brush Canyon Trail (jogue esse nome no GPS antes de ir, pois o sinal da internet é fraco na região), tem 10,4 km e exige algum preparo físico. Ela parte do final da Canyon Drive. Minha amiga Mari Vidigal, do Ideias na Mala, fez o trajeto e conta tudo aqui.

