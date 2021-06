1992 Grecco, enfim, prefeito de Mauá. Prisco, o tri em Ribeirão Pires. Teixeira, a vitória em Rio Grande.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/06/2021 | 00:01



ELEIÇÃO 36 – 3

O pleito realizado em 3 de outubro de 1992, dentro da 36ª eleição municipal do Grande ABC, elegeu nomes tradicionais da política local e das três cidades que outrora foram distritos de São Bernardo e Santo André.

651 – Em Mauá, José Carlos Grecco (PMDB) e seu vice, Leonel Damo, venceram com 63.450 votos (40,28%); em segundo lugar, Márcio Chaves (PT), 34.762 votos (22,07%); em terceiro, Nicanor Pereira (PL), 14.115 (8,96%); seguidos por Manoel Ribeiro (PSB), 1.360; e Alberto Marun (PTR), 939 votos.

652 – Grecco, um dos campeões de votos para deputado federal na história do Grande ABC, e de São Paulo, que fracassara na eleição anterior para prefeito, agora chegava ao Executivo mauaense com relativa facilidade.

653 – Ao Legislativo de Mauá, Admir Jacomussi foi o candidato mais votado, com 2.036 votos, eleito para o quinto mandato.

Entre os reeleitos, dois chegavam ao terceiro mandato: Lourival Rodrigues Fargiani e Sérgio Luiz Walendy.

Dois eleitos chegariam a prefeito, Oswaldo Dias (em Mauá) e Clovis Volpi (em Ribeirão Pires).

Dos 21 eleitos, apenas uma mulher: Diva Alves da Silva.

654 – A exemplo de Newton Brandão, em Santo André, Valdírio Prisco foi eleito pela terceira vez a prefeito de Ribeirão Pires. Ele e o vice, Roberto Tokuzume, alcançaram 15.494 votos (26,69%); José Romaldini (PTR), 7.725 (13,31%); Maria Inês (PT), 7.640 (13,16%); Luzia Grunho (PDS), 4.459 (7,68%); Claudio Benito (PDT), 3.439 (5,92%); Manuel Mendes (PMDB), 3.390 (5,84%); e Cezar de Carvalho (PSDB), 2.665 (4,59%).

655 – À Câmara de Ribeirão Pires, Dalton Hamada foi o mais votado, com 1.469 votos. Luiz Vieira de Moraes e José Edison dos Santos alcançavam o terceiro mandato.

656 – Dos 15 vereadores eleitos, sete exerceriam o primeiro mandato; cinco foram reeleitos; e três voltariam à Câmara após afastamento de quatro anos. Nenhuma mulher foi eleita.

657 – Em Rio Grande da Serra, o único prefeito do PSDB eleito em 1992 no Grande ABC, José da Cruz Jardim Teixeira, obteve 5.378 votos (26,40%), com José de Souza de vice; Luiz Anastácio (PTB), 3.109 (14,69%); Amilton dos Santos (PT), 2.591 (12,14%); José Carlos Arruda (PL), 2.152 (10,27%); Flavio Figueiredo (PDT), 1.970 (9,39%); e Roberto Xavier (PMDB), 1.540 (7,38%).

658 – A Câmara Municipal de Rio Grande da Serra foi renovada em mais de 70%.

Das 15 cadeiras, 11 iriam ser ocupadas por novos vereadores. Os quatro reeleitos: Paulo João dos Reis (eleito pela terceira vez consecutiva, e o mais votado em 1992, com 324 votos), Agostinho Tibúrcio Estevão, Jorge Venâncio Rodrigues e Antonio Canuto de Paula.

Nenhuma mulher foi eleita em Rio Grande da Serra naquela eleição.

Retornava à Câmara, após 16 anos de afastamento, Waldemar Asnar Perillo.

659 – Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 3 de outubro de 1992 foram empossados em 1º de janeiro de 1993, para um mandato de quatro anos.





660 – A eleição seguinte seria em 1994: para presidente da República, governadores, senadores e deputados. Na hora de votar, ao eleitor seriam entregues duas cédulas, como se recordará.

Diário há meio século

Quarta-feira, 16 de junho de 1971 – ano 13, edição 1562 Mauá – Prefeitura não acaba estádio; clubes protestam. As obras do Estádio Municipal de Mauá, iniciadas em 1968, são hoje (1971) motivo de séria polêmica em virtude da paralisação quase total observada em seu andamento.

Em 16 de junho de...

1906 – Lançada A Gazeta, em São Paulo, Capital. 1956 – o presidente Juscelino Kubitschek recebia em seu gabinete o almirante Lúcio Meira e lançava as diretrizes da fabricação de veículos automotores, criando o Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística) Várias novas montadoras seriam inauguradas em São Bernardo, fruto do decreto 39.412, assinado naquela data. Começava a construção da Central Telefônica Automática de Santo André, obra da CTBC na Rua Prefeito Justino Paixão, 40, esquina com a Avenida Portugal. Nota – Uma tristeza ver o abandono do lindo prédio da Telefônica ali erigido. 1966 – Vila Prosperidade incorporada oficialmente a São Caetano.

Municípios Paulistas

Hoje aniversariam no Estado de São Paulo: Bariri, Piracaia e Salto.

Em outros Estados: Barra (Bahia); Costa Marques, Espigão d’Oeste e Ouro Preto do Oeste (Rondônia); Jussara (Paraná); e Lagoa Grande (Pernambuco).

Santos do Dia