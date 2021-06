Em recuperação, Lilian Cabrera fala pela 1ª vez após Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/06/2021 | 20:56



Internada há cerca de dois meses em decorrência da Covid-19, a vereadora Lilian Cabrera (PT), de Diadema, publicou vídeo nas redes sociais para comunicar que vem se recuperando da doença. Da cama do hospital, a parlamentar agradeceu o apoio que recebeu nos últimos dias e avisou que pretende voltar à Câmara “logo”.



“Amigas e amigos, estou passando por aqui para comunicar para vocês (sobre) meu estado de saúde. Tenho melhorado a cada dia. Estou em uma clínica de reabilitação físico-motorora, para recuperar minhas funções e minhas atividades para conseguir voltar logo logo para a Câmara. Pretendo estar aí para darmos continuidade na luta juntos”, disse a petista, que é a única mullher no Legislativo diademense.



Nas imagens, Lilian aparece sem equipamentos para auxiliar na respiração. Ela chegou a ser entubada e levada à UTI após agravamento do quadro.



Foi a primeira vez que a parlamentar apareceu publicamente para falar que está bem. Nos últimos dias, Lilian telefonou para colegas próximos do petismo. “Fiquei muito tempo sem conseguir me comunicar, até fiquei na UTI eu não podia falar por telefone nem ter visitas. Não estava desenvolvendo a possiblidade de ter voz para isso. E muitos foram os avanços”, celebrou a petista, para, em seguida, criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a condução da pandemia no País. “O presidente do nosso País é um genocida, que não luta em defesa da vida. E, nós que valorizamos muito a vida, estamos muito preocupados com este momento”, disse.



Marido de Lilian, o secretário de Gestão de Pessoas do governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT), Odair Cabrera, aparece ao lado da vereadora no vídeo e também agradece o apoio. “Estamos juntos novamente eu e a minha amada. Quero agradecer todas as orações e essa comoção que tivemos nesse momento. Agora estamos bem, estamos felizes”, comemora. Lilian também perdeu a mãe, Clarice do Patrocínio da Silva, 73 anos, para a Covid.



Ela segue afastada do mandato para se recuperar. O suplente Antônio Rodrigues (PT) ocupa a cadeira.