Após 13 dias internado com Covid-19, Heitor Martinez recebe vacina contra a doença

14/06/2021 | 17:10



Como você viu, Heitor Martinez ficou 13 dias internado após testar positivo para o novo coronavírus. O artista chegou a ficar na CTI (Centro de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro, mas felizmente recebeu alta no final de abril. E Heitor ganhou mais um motivo para comemorar nesta segunda-feira, dia 14: aos 52 anos de idade, o astro recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19!

Heitor recebeu o imunizante em um dos postos de vacinação da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ao ser vacinado, o ator ergueu o punho em comemoração. Ele vestia uma camiseta branca com uma foto do jogador de futebol Sócrates, do Corinthians, estampada.

Poucos dias após sair do hospital, o artista contou, em entrevista, que procurar por atendimento médico no momento certo salvou a sua vida.