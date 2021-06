5 lugares que você não pode deixar de visitar em Miami quando a pandemia passar

Redação

Do Rota de Férias



14/06/2021 | 16:57



Uma das melhores maneiras de conhecer um destino é a partir de dicas de quem mora na região. A influenciadora digital Mel Mattos, que vive em Miami, separou cinco lugares que vale visitar na cidade e também na vizinha Fort Lauderdale assim que for possível viajar com segurança para os EUA.

5 lugares para visitar em Miami

Famosa pelas praias, compras, boa gastronomia e opções de lazer, Miami conta com atrações novas e clássicas. Veja as escolhas de Mel Mattos para uma viagem entre adultos:

Ocean Drive

A Ocean Drive é a cara de Miami Beach. Com predinhos em estilo art déco, vive lotada de dia e noite. O que não faltam por lá são bares, restaurantes e clubes de praia, além de uma faixa de areia banhada pelo mar azul. É um lugar para passear com calma e curtir cada momento.

Bayside Marketplace

O Bayside Marketplace é um dos principais shoppings de Miami. A céu aberto, conta com lojas de grifes amadas pelos brasileiros e bons restaurantes, bem como Depois de encher as sacolas, vale a pena dar uma votla na baía Biscayne Bay, sobretudo durante o pôr do sol.

Vizcaya Museum

Para quem gosta de história, o Vizcaya Museum é um pedacinho da Europa nos EUA. O local foi instalado em uma mansão de 1916, que foi doada para a prefeitura da cidade em 1952. Mais do que obras de arte, o museu conta com belíssimos jardins, perfeitos para fazer fotos para o Instagram.

E11EVEN Miami

Atração inusitada para os turistas, o E11EVEN é um dos strip clubs mais famosos do mundo. Aberto 24 horas, o local pode ser frequentado por amigos. Diversas celebridades internacionais costumam fazer shows musicais por lá.

Sawgrass Mills

Um dos maiores shoppings de outlets do mundo, com mais de 300 lojas, o Sawgrass Mills fica em Fort Lauderdale, a cerca de uma hora de Miami. É o destino perfeito para quem deseja fazer compras com descontos.