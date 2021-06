Bolsas: Tóquio e Seul fecham em alta, em dia de feriado em várias partes da Ásia

14/06/2021 | 07:11



As bolsas japonesa e sul-coreana encerraram os negócios desta segunda-feira (14) em alta, num dia de liquidez reduzida em meio a feriados que mantiveram fechados vários mercados da região da Ásia e do Pacífico, incluindo os da China, de Hong Kong, de Taiwan e da Austrália.

O índice japonês Nikkei subiu 0,74% em Tóquio hoje, a 29.161,80 pontos, impulsionado por ações de transportadoras marítimas e produtoras de borracha. Já em Seul, capital da Coreia do Sul, o Kospi teve leve avanço de 0,08%, a 3.252,13 pontos, nova máxima histórica.

Nesta semana, as bolsas asiáticas e de outras partes do mundo tendem a operar em compasso de espera antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), a ser anunciada na quarta-feira (16).

Apesar de dados recentes mostrarem que a inflação americana permanece muito acima do normal, à medida que os EUA se recuperam com força dos choques da pandemia de covid-19, analistas preveem que o Fed deverá manter a postura ultra-acomodatícia de sua política. (Com informações da Dow Jones Newswires).