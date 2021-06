Ademir Medici



14/06/2021 | 07:00



Foram 13 candidatos a prefeito e vice nas três cidades. E deu PTB no ABC. O PT não conseguiu reeleger seus candidatos em Santo André e São Bernardo; o PTB manteve a hegemonia em São Caetano, dos caciques Walter Braido e Luiz Tortorello

ELEIÇÃO 36 – 1

Escreveu o Diário, em Editorial: “(...) as responsabilidades dos vencedores da eleição de sábado passado (3 de outubro de 1992) formam variado mosaico multifacetado, cuja montagem requer habilidade, competência, visão de conjunto, honestidade”.

631 – Em Santo André, quatro candidatos. Vitória de Newton Brandão (PTB), com José Araujo de vice, 156.499 votos (55,6%); José Cicote (PT), 101.798 (36,2%); José Nanci (PSDB), 19.023; e Jacinto dos Santos (PRP), 4.156.

632 – À Câmara Municipal de Santo André, quatro mulheres eleitas, entre os 21 vereadores: Manoela Perestrelo (reeleita), Dinah Zekcer; Heleni Paiva Lino e Marly Cammarosano.

633 – Franco Masiero reeleito pela terceira vez com o maior número de votos da cidade: 3.702. Entre os novatos, um futuro prefeito, João Avamileno, e um futuro vice-prefeito, Luiz Zacarias.

634 – Em São Bernardo, seis candidatos a prefeito. Walter Demarchi (PTB), com Tito Costa de vice, 125.562 votos (53,3%); Djalma Bom (PT), 90.771 (38,5%); Augusto Toldo (PSDB), 11.337; Osny da Silva (PMN), 2.969; Sureia Ballan (PTR), 2.958; e Napoleão de Abreu (PCN), 2.014.

635 – À Câmara Municipal de São Bernardo, dois primos do prefeito eleito, Sérgio e o xará Walter Demarchi, obtêm vagas. Entre os reeleitos, dois veteranos: Tudo Azul (o mais votado da cidade e Grande ABC, com 5.455 votos) e Lenildo Magdalena.

636 – Entre os novatos, um futuro prefeito: Willian Dib. Entre os 21 eleitos, uma mulher: Ana do Carmo em segundo mandato. A Câmara seria renovada em um terço, ou sete vereadores, no total dos 21 que compunham o Legislativo.

637 – Em São Caetano, três candidatos: Antonio Dall’Anese (PTB), com Iliomar Darronqui de vice, 46.263 votos (41,2% dos votos); Moacyr Rodrigues (PMDB), 21.853 (19,4%); e Ivan Valente (PT), 16.724 (14,9%).

638 – À Câmara Municipal de São Caetano, novatos iriam ocupar dez das 21 vagas. Entre eles, quatro participantes da gestão de Tortorello, o prefeito em final de seu primeiro mandato: Francisco Amaury Laselva, Paulo Bottura, João Rodrigues e o dramaturgo Carlinhos Lira.

639 – Duas mulheres reeleitas em São Caetano em 1992: Yolanda Ascêncio e Vera Lúcia Severiano. Entre os veteranos, Maurílio Teixeira Martins e Nilo Figueiredo. Dos 21 vereadores eleitos, 16 apoiariam Dall’Anese, o novo prefeito.

640 – Amanhã, a repercussão de uma manchete em 1992: PT faz apenas o prefeito de Diadema.

Diário há meio século

Domingo, 13 de junho de 1971 – ano 13, edição 1559

Futebol – Hoje à tarde (13 de junho de 1971), no Estádio Municipal (futuro Bruno Daniel), o Santo André enfrenta o Catanduvense, que é considerado o melhor conjunto de futebol da Primeirona.

O Ramalhão deveria jogar quatro partidas em casa e quatro fora, o mesmo acontecendo com o Saad, de São Caetano, que começava jogando fora contra a Esportiva de Guaratinguetá.

n Inaugurado o Terrazza Anchieta, em São Bernardo, no terceiro andar do Conjunto Anchieta. Mário Kimura era um dos proprietários.

Em 14 de junho de...

1901 – Partiram de Roma, com destino ao Estado de São Paulo, diversos engenheiros italianos, que vêm visitar e estudar os pontos adequados à colonização agrícola e pastoril.

1931 – Comunidade católica de Santo André participava de procissão dentro da festa de Santo Antonio, promovida pela Matriz da Vila Assunção. Leonardina Maida Rosati guardou uma foto daquela procissão, com a seguinte legenda: “Ricordo della festa di S. Antonio fatta il 14-6-31 in S. Bernardo. Zelatore: Maida Giuseppe”.

1976 – Cartões passavam a controlar estacionamento na Praça do Carmo, em Santo André.

n Indústria Eaton estava mudando sua unidade da Vila Pauliceia, em São Bernardo, para Suzano.

1991 – Reinaldo Botelho eleito presidente da Umes (União Municipal dos Estudantes Secundaristas) de Santo André: 65 votos pela chapa O Tempo Não Para contra 57 de Almir Cicote, da chapa Mostra a Tua Cara.

Nota – Ele mesmo, Almir Cicote, hoje vereador licenciado, filho do saudoso José Cicote.

A sede da Umes ficava na Rua General Glicério.

Hoje

- Dia da Manicure

- Dia do Solista

Santos do Dia

- Eliseu. O Profeta. Viveu na palestina no século IX

- Valério e Rufino (Séc. III) – mártires

- Iolanda da Polônia

NHÁ CHICA. Francisca de Paula de Jesus. Brasileira. Leiga. Não pertencia a nenhuma ordem religiosa. Não lia a Bíblia. Mas aplicava no dia a dia o amor ao próximo e a caridade.

A Mãe dos Pobres

Ó Nhá Chica,

intercede por nós.

Ao teu Senhor fiéis queremos ser

para contigo sempre repetir:

‘Isto acontece porque rezo com fé’

(Hino a Nhá Chica)

Municípios Brasileiros

- Aniversariantes do dia: Água Fria de Goiás (Goiás); Aragominas (Tocantins); Santana do Mundaú (Alagoas); e São João Batista (Maranhão).