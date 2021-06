Admiráveis chips

Do Diário do Grande ABC



É desafiador pensar sobre o futuro da economia, das relações de trabalho e das atividades geradoras de riquezas e oportunidades. A transformação é constante e o único fato concreto é que quem não estiver conectado e atento às tendências ficará pelo caminho. Aprimorar-se em todos os níveis é uma necessidade.

Nos últimos meses, por causa da crise gerada pela Covid-19, tem sido comum a indústria automobilística ter de brecar a produção. A falta de componentes, principalmente os chamados semicondutores, impede que os veículos possam ser montados. Tanto que no dia 21, Volkswagen e General Motors vão suspender suas atividades. A montadora de São Bernardo ficará inativa por dez dias, enquanto a multinacional de São Caetano, por seis semanas.

Os semicondutores são materiais capazes de conduzir corrente elétrica. São matéria-prima para a elaboração de chips que são usados em diversos aparelhos, como smartphones, videogames e computadores. Nos carros, são indispensáveis para fazer funcionar o arsenal de dispositivos eletrônicos que está embarcado. Para se ter uma ideia, no caso do Onix, da GM, são cerca de 1.000.

A pandemia acelerou a transformação digital e elevou a demanda por dispositivos eletrônicos. As indústrias que produzem estes componentes não conseguiram dar conta.

Impressionante é ver que, mesmo com todo o poderio econômico que possuem as gigantes do setor automotivo, e com os milhões que investem em pesquisa e desenvolvimento, elas nada podem fazer para driblar essa inusitada situação.

Isso ilustra o quanto é primordial a aposta em novas tecnologias. O Grande ABC, que sempre foi linha de frente na economia nacional, precisa estar atento às sinalizações para que não seja pego de surpresa mais adiante.

Cabe às prefeituras e também ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC atuar no sentido de atrair empresas de vanguarda, bem como agir para que essa mão de obra altamente capacitada possa ser formada.