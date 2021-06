Ribeirão inicia convocação para programa de auxílio a desempregados

Da Redação



10/06/2021 | 15:27



A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou a convocação de 100 dos 200 munícipes selecionados para atuar no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. São 80 homens e 20 mulheres que deverão apresentar a documentação entre os dias 14 e 16 de junho, em horários definidos nos Atos Oficiais publicados nesta quinta-feira (10), no Departamento de Recursos Humanos da administração municipal (Rua Miguel Prisco, número 288).

Os contemplados devem levar uma cópia do RG e do CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento dos filhos e a carteira de trabalho original. Na ocasião, será emitida a documentação referente a autorização do uso de imagem e ao contrato. Caso a pessoa selecionada desista da vaga, deverá assinar um termo de desistência. O convocado que não se apresentar será excluído do programa.

Ao todo, a Prefeitura irá chamar 150 homens e 50 mulheres, sendo 3% deles pessoas com necessidades especiais. A admissão é pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. O auxílio mensal será de R$ 825, o equivalente a 75% do salário mínimo, atualmente em R$ 1.100.

OUTRAS CIDADES

Na Frente de Trabalho de Santo André, a expectativa é convocar pelo menos 1.000 pessoas até 2024. A remuneração é de um salário mínimo e são oferecidos benefícios como cesta básica mensal em dinheiro, ajudo de custo para transporte público e cursos de capacitação e orientação profissional. Além disso, os trabalhadores serão indicados para vagas no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda).

A Prefeitura de Diadema disponibilizou 800 vagas, com remuneração média de um salário mínimo e cesta básica mensal. O programa exige frequência no EJA (Educação para Jovens e Adultos) para aqueles que não têm o ensino fundamental completo.

Em São Caetano, a entrega de documentos terminou ontem. A análise para verificar se os selecionados atendem aos critérios termina na próxima segunda-feira (14). Na terça-feira (15), o resultado preliminar deve ser publicado no Diário Oficial. Após período de recurso e análise, os nomes dos aprovados será publicado em 29 de junho para então, em 1º de julho, iniciar as atividades.

A equipe do Diário questionou ambas prefeituras sobre o início das convocações e aguarda retorno.

QUALIFICAÇÃO

Quem busca qualificação profissional tem a oportunidade de participar, entre o dia 14 e 18 de junho, da Semana da Empregabilidade promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no link https://forms.gle/3av18qwNsGTDD8429.

Para participar da reunião no Google Meet, o inscrito deverá acessar ol ink https://meet.google.com/uiv-uyrs-shn ou abrir o Meet e digitar o código: uiv-uyrs-shn. Tratam-se de palestrar sobre coaching, plano de carreira, empreendedorismo, saúde mental e preparação para o processo de seleção de empregos.