Thales investe R$ 15 milhões para expandir unidade de São Bernardo

Flavia Kurotori



07/06/2021 | 23:10



A Thales, empresa francesa de tecnologia avançada, investiu R$ 15 milhões em sua subsidiária Omnisys, em São Bernardo, para a ampliação de 1.400 m² na unidade industrial, que agora soma 10 mil m². A expansão permitiu a criação de um centro de serviços para aviônicos (equipamentos eletrônicos de aviões), o primeiro da América Latina, além de um centro para treinamento de pessoas. Desde 2015, o grupo europeu já investiu 6,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões) no País, onde mantém quatro escritórios e três unidades industriais.

Segundo Luciano Macaferri Rodrigues, diretor-geral da Thales no Brasil, a ampliação incrementa o portfólio da empresa, que atua em cinco mercados (aeronáutico, defesa, segurança, transporte e espacial). Ele explica que, até então, os aviônicos eram enviados ao Exterior para reparo e atualização de software. “Com o centro de serviços no Brasil, nossos clientes têm contratos na moeda local, não ficam suscetíveis à variação cambial; suporte em português e o mesmo fuso horário”, explicou. Tais características não eram valorizadas antes da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, o fechamento do espaço aéreo de alguns países dificultou a operação e escancarou a necessidade de um centro de serviços aviônicos na América Latina.

A área ampliada em São Bernardo também receberá atividades de desenvolvimento de sistemas de instrumentação e rastreio, como radares e rastreadores ópticos. No futuro, novas linhas de radares e sistemas antidrone poderão ser desenvolvidos e incorporados. Atualmente, a unidade industrial, que representa 40% dos negócios da Thales no Brasil, produz principalmente radares e sonares, e outros sistemas de longo ciclo, ou seja, produtos cuja produção pode levar meses ou até anos. Um radar, por exemplo, leva entre 12 e 18 meses para ficar pronto.

Rodrigues afirma que 50 pessoas devem ser contratadas neste ano em todo País. Os postos requerem mão de obra altamente qualificada e, entre os profissionais que devem ser requisitados em breve estão engenheiros, técnicos, desenvolvedores de software e gerente. Os interessados devem ficar atentos ao Linkedin da empresa. Atualmente, a Thales do Brasil emprega aproximadamente 1.200 pessoas, sendo 200 na planta de São Bernardo.

PANDEMIA

O grupo francês não abre números, porém, o diretor-geral garante que os negócios se mantiveram e até cresceram desde o início da pandemia, em março de 2020. O primeiro motivo é a diversificação das frentes de atuações. Exemplo é que em março deste ano, firmou contrato de R$ 16,5 milhões com a Ciscea (Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo) para fornecimento de dois radares secundários de vigilância para otimizar o controle do espaço aéreo em Petrolina (Pernambuco) e Bom Jesus da Lapa (Bahia).

Outro ponto, de acordo com Rodrigues, é a capacidade de exportação das unidades industriais instaladas no País. “Entre 40% e 80% das receitas vieram de exportação. Em São Bernardo, temos um centro de competência mundial de radares que são exportados para o mundo todo. Em qualquer lugar do mundo que a Thales vender um radar de rota, ele será fabricado no Brasil”, exemplificou o executivo.