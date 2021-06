Grupo com o Blackstone fecha negócio para comprar Medline por mais de US$ 30 bi

05/06/2021 | 14:22



Um grupo de empresas de capital privado, incluindo o Blackstone Group Inc, está próxima de um acordo para adquirir a gigante de equipamentos médicos, a norte-americana Medline Industries Inc. (avaliada em mais de US$ 30 bilhões). A aquisição é uma das mais alavancadas desde a crise financeira, de acordo com especialistas.

O negócio pode ser fechado já neste fim de semana, caso não haja alterações nas tratativas. O consórcio Blackstone inclui Carlyle Group Inc. e Hellman & Friedman LLC.

Eles venceram a oferta rival do braço de private equity da gigante canadense de investimentos Brookfield Asset Management Inc., segundo pessoas que próximas ao acordo.

A transação está avaliada em aproximadamente US$ 34 bilhões. A conclusão do acordo pode fazer com que essa seja a maior compra alavancada de saúde de todos os tempos.

Medline

Com sede em Northfield, Illinois, a Medline, fabrica e distribui equipamentos e suprimentos usados em hospitais em mais de 125 países.

Tem cerca de US$ 17,5 bilhões em vendas anuais. Os irmãos James e Jon Mills fundaram a empresa em 1966, abrindo o capital em 1972.

Apesar da negociação, a família continuará sendo o maior acionista da empresa após a compra, e a equipe administrativa permanecerá no local, disseram fontes.