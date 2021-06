Morador da região planeja gastar 28% mais no Dia dos Namorados

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



04/06/2021 | 12:42



O morador do Grande ABC pretende gastar, em média, R$ 231 para comemorar o Dia dos Namorados. Em comparação a 2020, quando os casais estavam dispostos a empenhar R$ 169 na data, houve aumento real (descontando a inflação de 6,75% no período) de 28%. O valor inclui não apenas o presente, mas também o jantar, ida ao cinema e outros programas ou mimos para celebrar o dia 12 de junho. Os dados são da PIC (Pesquisa de Intenção de Compra), divulgada nesta sexta-feira (4) pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista.

Considerando apenas o presente, o dispêndio previsto é de R$ 186, acréscimo real de 14% em comparação aos R$ 152 gastos no ano passado. Chama atenção que além de itens de vestuário e perfumaria, que tradicionalmente lideram o ranking, com 29,2% e 15,5%, respectivamente, das intenções de compra, os livros figuram na terceira posição, já que 8,3% dos entrevistados pretendem presentar com uma obra impressa ou digital. Segundo a pesquisa, isso acontece em razão da mudança de hábito da população na pandemia.

Ao contrário dos anos anteriores à crise sanitária, a maioria dos moradores da região (59,4%) pretende adquirir o presente via e-commerce ou redes sociais. Em seguida, o meio preferido de compra é o shopping que oferece serviço de entrega (13,2%) ou mesmo presencialmente nos centros de compras e no comércio de rua (9,4%), que antes liderava a preferência. Impactos pelo fechamento dos estabelecimentos comerciais, 81% dos consumidores afirmam estarem adaptados aos meios eletrônicos de compras.

Embora o Dia dos Namorados deva movimentar R$ 64 milhões no Grande ABC, quantia 5% maior do que em 2020, justamente por causa desta mudança no comportamento do consumidor, o valor não deve ser injetado na íntegra no comércio regional, aponta a pesquisa. Isso porque a maioria pretende fazer compras via internet, podendo adquirir produtos que são de fora da região.

Outro dado impactado pela pandemia é quais pessoas serão presenteadas. Houve ampliação da quantidade de entrevistados que pretendem presentar o marido (22,1%) e a mulher (15,6%), enquanto o percentual de indivíduos que planejam presentear o namorado (30,3%) ou namorada (23,8%) caiu. A justificativa é a de que o isolamento aproximou os casais que vivem juntos. Já os casais de namorados foram afetados pelo desemprego, uma vez que sua maioria é de pessoas jovens, um dos principais grupos que sofrem com a falta de empregos.