Professora é a primeira inscrita na 15ª edição do Desafio de Redação

Bia Moço



04/06/2021 | 12:50



A 15ª edição do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), abriu as inscrições à 0h do dia 1º de junho. A primeira inscrita já estava concorrendo à premiação três minutos depois. Esse foi o tempo que a professora de português e escritora Rita de Cássia Fiacadori, 50 anos, demorou para se candidatar para categoria de docentes, onde a melhor redação levará para casa um notebook.

A profissional, que leciona para alunos do 7º e 9º anos do ensino fundamental, e 1º ano do ensino médio na EE (Escola Estadual) Professora Therezinha Sartori, na Vila Noêmia, em Mauá, contou que decidiu participar do concurso literário para enriquecer o currículo e, sobretudo, incentivar os alunos a também se inscreverem. “Esse concurso é muito importante, porque incentiva as práticas da escrita e leitura. Para escrever sobre os temas propostos, os alunos precisam pesquisar e entender melhor sobre o que vão falar”, contou a docente.

Rita disse que a escola divulga o Desafio de Redação todos os anos, no intuito de despertar o interesse dos estudantes para escrita. “Estou incentivando os alunos de todas as formas, enviando e-mails, dando orientações por meio das aulas virtuais e também por ligações”, frisou a profissional, revelando que a escola publica nas páginas de redes sociais o regulamento do Desafio de Redação e, para dar ênfase, no ano passado os professores até gravaram vídeos para motivar a participação dos alunos.

Rita elogiou o Diário por manter o concurso literário mesmo com as adversidades da pandemia de Covid-19 e destacou o tema para este ano, que será A Ciência como Luz na Escuridão. “Falar sobre ciência é muito importante para que os candidatos reflitam sobre as situações atuais. Neste ano, trazer para discussão a valorização da ciência, que tem sido enaltecida em razão de tudo que tem acontecido, é de suma importância”, frisou.

Quanto a ser a primeira inscrita, Rita afirmou que não foi proposital. “O meu notebook sempre fica perto de mim. Aquele dia (1º de junho) eu estava fazendo algumas coisas e já que estava conectada, então resolvi entrar no site e, já fazer minha inscrição”, relembrou, assumindo que pretende entregar seu texto “o quanto antes”. “Quero fazer com carinho e capricho”, garantiu Rita. “O Diário, como sempre, está na vanguarda, saindo na frente com temas atuais e importantes para discussão, ano após anos”, finalizou.

PARTICIPAÇÃO

As inscrições para a 15ª edição do Desafio de Redação estarão abertas até 22 de agosto. Para participar gratuitamente, o candidato deve acessar o site www.dgabc.com.br/desafioderedacao e preencher a ficha cadastral – basta apontar a câmera do celular para o QR Code ao lado para ser direcionado ao hot-site.

Todas as informações sobre a redação e premiações estão no regulamento, que pode ser visualizado no mesmo link. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 29 de setembro, em programa especial da DGABC TV, que será transmitido pelo Facebook do Diário.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).