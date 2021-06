Associação sofre com furtos frequentes

Bia Moço



04/06/2021 | 11:40



Objetos furtados e espaços revirados. Esse é o cenário que voluntários da Adiabc (Associação de Diabetes do ABC) encontram quase que diariamente na sede da entidade, que fica nas dependências do Gero Parque, na Rua Almeida Garrete, 1, na Vila Guiomar, em Santo André. A entidade relata que em 45 dias o espaço sofreu cinco invasões, porém, o problema já ocorre desde meados de 2005.

Administradora da Adiabc, Eliete Aleixo Gnan, 55 anos, contou que, embora a violência no bairro já exista há mais de 15 anos, nos últimos três meses piorou muito. “Invadem aqui e levam tudo. Torneiras, ralos, pia, panelas, botijões de gás e até o motor da geladeira. O problema é que agora estão levando também as insulinas”, lamentou, explicando que a entidade atende pessoas que precisam de orientação e doação de medicamentos para controle de diabete. “O que os criminosos não furtam, eles estragam. Hoje (ontem) cheguei aqui e estava absolutamente tudo revirado e quebrado”, disse a administradora do espaço.

Eliete revela que em todas as invasões chamou a Polícia Militar e registrou boletins de ocorrência, no entanto, garante que não há ronda noturna no local. “Estamos trabalhando em homeoffice. Mas quase todo dia tenho de vir na sede arrumar a bagunça que os criminoso deixam”, revelou, explicando que invadiram a sede duas vezes só nessa semana.

“Acreditamos que usuários de drogas, que ficam aqui por perto, invadem o espaço para procurar objetos de ferro que possam trocar por entorpecentes”, disse, explicando que há poucos metros está região onde a mais de dez anos usuários de drogas, sobretudo crack, se concentram sob o Viaduto Dom Jorge Marcos de Oliveira, na Avenida Prestes Maia, próximo do núcleo Tamarutaca.

O endocrinologista e presidente da Adiabc, Márcio Krakauer, explicou que a sede da entidade fica no Gero Parque, de responsabilidade da Prefeitura, em casa cedida pelo antigo clube Lions Campestre, desde 18 de outubro de 1998. “O que precisamos aqui imediatamente são uma ronda da GCM (Guarda Civil Municipal), reforma da sede e manutenção do parque”, comentou.

Questionada, a Prefeitura andreense disse que o espaço ocupado pela Adiabc é uma área pública com concessão de uso, cujo cuidado e manutenção competem ao concessionário. Em nota, a administração disse que está em diálogo com a Adiabc e realizará uma vistoria conjunta no local, ainda hoje, para definir possíveis intervenções. “A Guarda Civil Municipal irá tomar as medidas cabíveis para reforçar o policiamento na área, por meio de rondas com viaturas”, garantiu a nota.

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) não se manifestou até o fechamento desta edição.