Região volta a registrar alta no número de infectados pelo vírus

da redação



04/06/2021 | 11:20



O número de novos casos de coronavírus no Grande ABC voltou a ficar perto da casa dos 1.000. Depois de registrar 1.137 contaminações na quarta-feira, as cidades reportaram mais 944 pacientes infectados com o vírus ontem. Com isso, o total desde o início da pandemia chegou a 196.084.

Já em relação às mortes, foram mais 35 confirmações ontem, sendo 11 em Mauá, dez em São Bernardo, sete em Diadema, cinco em Santo André e duas em São Caetano. No total, 8.114 pessoas já perderam a vida para a doença na região.

Até ontem o Grande ABC já havia aplicado 1.025.192 vacinas, sendo 691.516 (24,6% da população) referentes à primeira dose e 333.676 (11,9%), à segunda. Em período de 24 horas foram injetados 10.610 imunizantes, sendo 9.818 referentes à primeira dose e 792, ao reforço.

No Estado foram registradas 514 mortes e 19.733 novos casos de coronavírus entre quinta-feira e ontem. No total, são 3.334.364 contaminados e 113.441 falecimentos. Entre o total de infectados, 2.979.403 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 347.813 foram internados e receberam alta. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 81,6% e na Grande São Paulo, 79,9%.

No Brasil, de acordo com boletim do Ministério da Saúde, foram registradas 1.682 mortes e 83.391 casos em período de 24 horas. Desde o início da pandemia são 469.388 óbitos e 16.803.472 contaminados. Já são 15.228.893 pessoas recuperadas da doença. O ranking de Estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (113.441), Rio de Janeiro (51.320) e Minas Gerais (40.880), ainda que os dados de mortes em Minas Gerais não tenham sido atualizados pela secretaria de saúde local, sendo, portanto, referentes a quinta-feira.<TL>