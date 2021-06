4 hotéis de luxo em países que aceitam quem chega do Brasil

Redação

Apenas 9 países estão abertos com nenhuma ou poucas restrições para quem chega do Brasil. Alguns deles são destinos muitos desejados pelos viajantes, como o México, o Egito e as Maldivas. E é para lá que muitos endinheirados estão seguindo em busca de hotéis de luxo e dias de lazer.

A rede Four Seasons (uma das mais renomadas no mercado de viajantes de luxo), por exemplo, conta com empreendimentos sofisticados em todos esses lugares. Recentemente, a companhia apurou que a busca no Google por suas opções de hospedagem em março aumentou 8,6%, na comparação ao mês anterior. Ainda de acordo com a empresa, no mesmo mês as reservas de hotéis em todo o mundo cresceram 55% em relação a fevereiro.

Hotéis de luxo em destinos abertos para brasileiros

Confira algumas experiências oferecidas por quatro hotéis de luxo da rede Four Seasons. Todos eles ficam em países que, no momento, recebem quem chega do Brasil com poucas ou nenhuma restrição.

The First Residence, no Cairo, Egito

Divulgação Um dos hotéis de luxo no Cario, Egito

Com suítes com vistas privilegiadas para o Rio Nilo, ícone do Egito, este é um dos principais hotéis de luxo da cidade do Cairo. Quem se hospeda por lá pode fazer refeições no belo First Nile Boat. Trata-se de uma embarcação, que fica ancorada no rio e oferece uma série de opções gastronômicas, como o restaurante brasileiro Xodó e o pan-asiático Nairu Restaurant And Lounge.

Nile Plaza, no Cairo, Egito

Divulgação Spa com vista para o Rio Nilo

Um dos hotéis de luxo mais procurados por quem pretende visitar as Grandes Pirâmides, este resort também fica às margens do Rio Nilo, no Cairo. Quem se hospeda nele pode participar da experiência Dine at One of the Seven Wonders, que inclui um passeio de carruagem pelo deserto e um jantar preparado por um chef. Durante a refeição, há apresentações de músicos com instrumentos de corda e também da tanoura, dança folclórica egípcia.

Four Seasons Resort Punta Mita, no México

Divulgação Playa Escondida, em Punta Mita, no México

Palco da Playa Escondida, um dos destinos mais intagramáveis do México, Punta Mita é um destino perfeito para quem deseja saborear a boa tequila do país. Para os hóspedes do Four Seasons, dá para fazer um voo de helicóptero até a destilaria Jose Cuervo, situada em Tequila – única região onde cresce o agave azul, matéria-prima da bebida.

Durante o tour, um sommelier especializado conduz o viajante pela fábrica e a cava, onde é possível degustar, direto do barril onde é envelhecida, a reserva mais exclusiva da bebida. Um almoço preparado por um chef, embalado por música típica da região, completa a experiência.

Four Seasons Resort Maldives em Kuda Huraa, nas Maldivas

Divulgação Tour marítimo oferecido por hotel de luxo nas Maldivas

Para quem gosta de surfe, este é um dos melhores hotéis de luxo do mundo. Em Kuda Huraa estão algumas das melhoras ondas das Maldivas. Se o seu tipo de aventura for outro, aproveite para fazer um passeio de hidroavião que permite ver de perto a rica vida marinha do Oceano Índico.