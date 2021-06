Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



01/06/2021 | 00:01



Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Desafio de Redação, promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Os interessados em participar do concurso literário, que será on-line, poderão enviar os textos até o dia 22 de agosto, com o tema A Ciência como Luz na Escuridão, por meio do www.dgabc.com.br/desafioderedacao – basta apontar a câmera do celular ao Qr Code ao lado para ser direcionado à página da inscrição. O resultado será divulgado dia 29 de setembro.

A novidade deste ano é que, além dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3ª ano do médio e professores, os moradores da região com ensino superior completo podem participar e concorrer a bolsa de estudos de pós-graduação. Também de maneira inédita, a edição 2021 vai premiar a escola o maior número de inscritos com R$ 3.000. A categoria entrou no lugar da bonificação dada até o ano passado à torcida mais animada.

O prêmio principal, destinado ao aluno ganhador do 3º ano do médio, será uma bolsa de estudos na USCS. Já os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets que serão ofertados aos autores das melhores redações.

O gênero do texto será livre para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala. Já as demais categorias deverão escrever artigos de opinião do tipo dissertativo-argumentativo. Todas as redações deverão ser entregues na folha oficial do concurso, que estará disponibilizada no hot-site, podendo ter de 1.000 a 3.500 caracteres (contando com os espaços).

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).