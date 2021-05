Tigre bate Netuno nos pênaltis e fatura o bi da Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 19:51



O São Bernardo FC é bicampeão do Campeonato Paulista da Série A-2. Em final do Grande ABC, nesta segunda-feira, 31, no Estádio do Canindé, o Tigre venceu o Água Santa nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 2 a 2 no tempo normal. De quebra, o Tigre manteve o tabu sobre o rival, para quem nunca perdeu: agora são cinco vitórias e três empates. E o Netuno ainda adia o sonho de conquistar o primeiro título de sua história profissional

Água Santa e São Bernardo FC fizeram um jogo digno de final de campeonato: acirrado, equilibrado, com dribles, finalizações, emoção e muitos gols. A partida começou em velocidade máxima e, logo aos seis minutos, Rafael Costa recebeu na área, tentou passar por Oliveira e acabou derrotado. A árbitra Edina Alves Batista nada marcou, o lance seguiu e no contra-ataque Bambam soltou a bomba, abrindo o placar. Porém, o lance foi revisado pelo VAR, que anulou o tento diademense e decretou a penalidade. Após muita reclamação do Netuno, Léo Castro bateu e abriu o placar para o Tigre.

O Água Santa não se abateu e partiu para cima em busca da igualdade. Porém, esbarrava tanto na defesa aurinegra quanto na falta de pontaria dos jogadores de ataque. Dada e Lelê, pelas pontas, Luan Dias e Bambam pelo meio tentavam levar perigo. Do outro lado, o São Bernardo FC adotou postura óbvia: apostava nos contra-atauqes. Aos 32, um deles resultou em escanteio. Na cobrança ensaiada, Rafael Costa chutou de longe e Oliveira colocou para escanteio. Aos 45, porém, surtiu efeito: Gionotti lançou Lucas Ferron na medida; o lateral bateu cruzado, a bola desviou, enganou Oliveira e entrou: 2 a 0.

Na segunda etapa, como não poderia ser diferente, o Netuno partiu para o ataque. Sérgio Guedes sacou Tauã e colocou Giovanni Pavani, tentando dar ainda mais munição para o trio de ataque. O São Bernardo FC, em vantagem, acabou recuando excessivamente e o duelo virou ataque contra defesa. ATè que, aos 19, Lucas Ferron cometeu falta infantil na entrada da área. Dada Belmonte cobrou com grande categoria, mandando no ângulo.

Aos 30, Léo Castro teve a chance de matar o confronto, mas Oliveira fez verdadeiro milagre. O gol fez falta ao Tigre. Isso porque, aos 35, Lelê fez grande jogada individual, deixou três adversários para trás e foi derrubado por Patrick na área: pênalti batido e convertido por Dada Belmonte, aos 38, igualando o confronto.

Nos acréscimos, Gasparotto fez dois verdadeiros milagres em finalizações de Lelê e Bambam e impediu a virada do Netuno. Assim, o duelo foi para os pênaltis.

O Água Santa chegou com mais moral, mas foi Giovanni Pavani desperdiçar a primeira cobrança para a pressão mudar de lado. Quando Patrick perdeu para o Tigre, as penalidades voltaram à condição de igualdade. Carlos Alberto e Bambam converteram pelo Netuno, enquanto Rafael Costa e Lucas Ferron marcaram para o São Bernardo FC. Dieyson perdeu a quarta cobrança diademense, Eduardo Diniz balançou as redes, assim como Dada Belmonte. Ficou tudo nos pés de Tiago Luís, que bateu com perfeição e deu o título para os são-bernardenses.