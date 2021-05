Do Diário do Grande ABC



30/05/2021 | 12:58



Para quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho do Grande ABC, a saúde está entre as principais áreas com vagas disponibilizadas nesta semana. São pelo menos 110, com salários que podem chegar a até R$ 5.000 mensais, dependendo da função. No total, a região tem 543 postos em aberto.

A Luandre, agência de recrutamento que possui unidade em Santo André, oferece 110 postos. Há opções para técnico de enfermagem em hemodiálise, com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.000, auxiliar de enfermagem para atuação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, com remuneração que varia entre R$ 2.000 e R$ 2.500.

Para técnico de enfermagem, sem necessidade de atuação em setor específico, o salário fica entre R$ 2.500 e R$ 3.000, enquanto para enfermeiro de UTI o vencimento vai de R$ 4.500 a R$ 5.000.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da agência, disponível nas plataformas iOS e Android.



DEMAIS VAGAS

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André oferece 56 vagas de trabalho. Do total, dez são para isolador térmico, dez para funileiro industrial, dez para operador de telemarketing ativo e receptivo – a última é exclusiva para PCD (Pessoas com Deficiência), entre outras. Agendamentos podem ser feitos pelos telefones 4433-0776 e 4433-0778 (ambos por WhatsApp), pelo email cpetr@santoandre.sp.gov.br ou site www.santoandre.sp.gov.br/portalservico, das 10h às 16h

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) oferece 53 postos, sendo dez para atendente de lanchonete, dez para porteiro e cinco para auxiliar de técnico de controle de qualidade, entre outros. A unidade (Rua Padre Lustosa, nº 48) funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 15h.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano informou que possui 236 oportunidades nesta semana, O interessado pode cadastrar currículo e visualizar as oportunidades no site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Em Diadema, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho informou quatro vagas.

No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá são 11 vagas. Entre elas, estão líder de limpeza (uma vaga, que requer ensino fundamental completo); torneiro mecânico (duas vagas, fundamental completo) e operador de máquina extrusora plástica (uma vaga, com exigência do ensino médio completo). Os trabalhadores interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63. bairro da Matriz, das 7h às 16h.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires possui 73 oportunidades. A unidade funciona na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro.