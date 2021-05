Atendimento em rede

Do Diário do Grande ABC



30/05/2021



É fato que várias outras doenças tiveram seus tratamentos colocados em segundo plano neste momento em que o País precisa unir forças para vencer um inimigo mais poderoso e transmissível, a Covid-19. Mas, assim que os números negativos da pandemia arrefecerem, será necessário voltar atenções às demais comorbidades.

Traz alento e boas perspectivas a informação do vice-governador e secretário paulista de Governo, Rodrigo Garcia, que equipe apartada da linha de frente de atuação contra o novo coronavírus já se debruça a respeito da demanda reprimida de atendimentos no Estado. Mais ainda saber que o Grande ABC pode ser duplamente contemplado neste planejamento.

Não é de hoje que a situação financeira do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, inspira cuidados. O equipamento municipal sempre teve caráter regional, pelo acolhimento de pacientes de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Suzano e até mesmo de parte de São Paulo. A despesa ficava exclusivamente na conta de uma Prefeitura que historicamente enfrenta problemas econômicos.

A retomada de auxílio estadual para custear o atendimento do Hospital Nardini é urgente, e a declaração de Rodrigo Garcia sobre o caso mostra que o Estado também tem esse entendimento. Evidentemente que o próprio governo paulista precisará de readequações orçamentárias para contemplar novamente o equipamento de Mauá na lista de aportes, porém, há provas suficientes da importância da unidade mauaense para a rede hospitalar da região.

Dentro dessa discussão há também a conclusão do Hospital Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Abrir um complexo deste porte no município vai, diretamente, desafogar o Hospital Nardini e elevar a rede de saúde da região para um outro patamar de atendimento no momento que a população do Grande ABC pedirá respostas do poder público para a demanda reprimida. Vencer a Covid e solucionar doenças que hoje não têm o tratamento prioritário exige união de esforços e trabalho em conjunto.