Alex Mognon defende candidatura do PSDB para deputado federal

Raphael Rocha



30/05/2021 | 07:07



Secretário de Esportes e vereador licenciado em São Bernardo, Alex Mognon defende que o diretório do PSDB municipal tenha um candidato próprio a deputado federal e colocou seu nome à disposição da legenda para o pleito do ano que vem. “É questão de lógica. Temos a maior bancada proporcional do País.”

Em segundo mandato após receber 5.146 votos em novembro, Mognon lembrou dos dez vereadores eleitos pelo PSDB em São Bernardo – são 28 cadeiras na Câmara – e que tamanho peso político não pode ser desconsiderado em 2022. Por ora, o tucanato local une forças para a tentativa de reeleição da deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito Orlando Morando (PSDB).

“Nós, vereadores do PSDB, e os suplentes também, temos de buscar um denominador comum e tirar um nome do partido (à Câmara Federal). Nada mais justo ter uma dobrada do PSDB em São Bernardo. O prefeito Orlando é um dos expoentes do partido. A Carla é uma deputada que encaminhou R$ 5 milhões em emendas para campos de futebol. Neste ano mais R$ 4 milhões. Imagina se temos mais um federal? Lá (em Brasília) são R$ 15 milhões em emendas. Olha o que a cidade ganharia”, comentou o tucano.

Mognon revelou que já tratou do assunto com Morando e que buscará ouvir os correligionários sobre a construção de um projeto para federal. “Eu coloquei meu nome à disposição. Eu, se puder ser candidato, trarei uma bandeira diferente para região. Não temos nenhum deputado da região que defenda o esportista. É ganha-ganha. Quem é tucano e faz parte do grupo quer ter muito um representante da sigla para deputado federal.”

A movimentação de Mognon e do PSDB são-bernardense pode impactar na relação do governo Morando com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), com o vereador Julinho Fuzari (DEM) e com o vice-prefeito Marcelo Lima (PSD). Todos são cotados para concorrer a uma vaga na Câmara Federal com patrocínio do Paço. Os dois primeiros, aliás, se uniram à gestão tucana antes do pleito do ano passado – eram oposição – em movimento buscando novos voos eleitorais.

O secretário de Esportes, porém, minimiza a possibilidade de crise. “Hoje temos o deputado Alex, que está no Cidadania, temos nomes do PT (o ex-prefeito Luiz Marinho já anunciou que será candidato a deputado federal e o parlamentar federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, concorrerá à reeleição). Não tenho dúvidas que São Bernardo tem espaço para mais representantes”, observou. “Eu já fiz parte do grupo do Alex, fui candidato (a vereador, em 2012) junto com ele, estive no PPS (antigo Cidadania) na época. O Alex tem trabalho consolidado na cidade. Ele disputou quantas eleições com diversos outros candidatos e saiu vitorioso? Tenho certeza que isso não vai influenciar no eleitorado dele.”