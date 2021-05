Com Douglas Luiz liberado, seleção faz segundo treinamento na Granja Comary

29/05/2021 | 17:21



Após ficar de fora do primeiro treino de preparação para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o volante Douglas Luiz reforçou a seleção brasileira na atividade deste sábado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e aumentou o grupo ainda incompleto de convocados pelo técnico Tite. O meio-campista do Aston Villa não foi a campo em razão de uma amidalite, da qual já está recuperado.

Douglas Luiz passou por uma bateria de três testes PCR para a covid-19, todos com resultado negativo, e foi liberado para treinar, mas não poderá jogar contra o Equador na próxima sexta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Após dois cartões amarelos recebidos durante a disputa das quatro primeiras rodadas das Eliminatórias, ele cumpre suspensão e, por isso, fica disponível apenas para o compromisso seguinte contra o Paraguai, marcado para dia 8 de junho, em Assunção.

Mesmo com a liberação, o Brasil ainda não está completo. Tite ainda aguarda os atletas que disputam a final da Liga dos Campeões da Europa e os que atuam no futebol brasileiro: os goleiros Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), o meia Everton Ribeiro (Flamengo) e os atacantes Gabriel Jesus (Manchester City) e Gabriel (Flamengo).

Com 18 jogadores disponíveis, o treino começou com uma atividade descontraída comandada pelos preparadores físicos Ricardo Rosa e Fabio Mahseredjian: os jogadores tinham que fugir de boladas dos companheiros enquanto pegavam coletes.

Na sequência, Tite preparou um treino de defesa contra ataque. O time defensivo foi formado por Alisson, Emerson, Marquinhos, Felipe, Alex Sandro e Casemiro, enquanto que o lado ofensivo ficou com Fabinho, Éverton Cebolinha, Neymar, Lucas Paquetá, Roberto Firmino e Richarlison.

Mais tarde, o treinador trocou Casemiro e Fabinho de lado e colocou Vinicius Junior no lugar de Lucas Paquetá. Em outras alterações, Renan Lodi substituiu Alex Sandro e Fred entrou no lugar de Fabinho. Já Eder Militão ficou com a vaga de Marquinhos. Tite chegou a trocar mais jogadores de time e testou uma série de variações táticas.

Os treinamentos na Granja Comary continuam até a próxima quarta-feira, dia em que a delegação embarca para Porto Alegre. O Brasil está na primeira colocação das Eliminatórias com 12 pontos, dois a mais que a vice-líder Argentina e três a mais que o Equador, terceiro colocado e próximo adversário do time brasileiro.