Ciência é tema da 15ª edição do Desafio de Redação do Diário

29/05/2021 | 23:59



O Diário e a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) lançaram a 15ª edição do Desafio de Redação, que, neste ano, terá como tema A Ciência como Luz na Escuridão. Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares do Grande ABC, além de professores. O melhor texto feito por alunos do 3º ano do ensino médio vai receber uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Nas outras categorias, os prêmios são notebooks, tablets e televisores. A novidade é que agora as pessoas que já têm curso superior poderão participar e disputar uma bolsa de estudos em um curso de pós-graduação também na USCS.

Assim como em 2020, o concurso será de maneira remota devido à pandemia do novo coronavírus, As inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de junho até 22 de agosto, no hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao.

De acordo com os organizadores, o tema colocará em pauta o cenário atual, onde a vacina e os avanços da ciência puderam trazer à população a esperança de sanar a pandemia. A proposta é que os participantes possam discorrer o assunto em textos de 1.000 a 3.500 caracteres (contando os espaços), na folha oficial do concurso, que estará disponibilizada no hot-site.

O gênero da redação é livre para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala. As demais categorias participantes deverão escrever artigos de opinião do tipo dissertativo-argumentativo.

Outra novidade desta edição será o prêmio de R$ 3.000 que será destinado para a escola com o maior número de inscritos co concurso. A categoria substitui a premiação da torcida mais animada, que foi realizada até o ano passado.

Em 2020, as instituições que tiveram o maior número de inscritos no Desafio foram o Colégio Universitário da USCS, com 697 redações finalizadas, e a Etec (Escola Técnica Estadual) Rio Grande da Serra, com 228 participantes.

As redações serão lidas pela comissão de avaliação, formada por alunos e docentes da USCS. A premiação será em 29 de setembro.