Por que as abelhas morrem quando picam?

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 23:59



No mundo das abelhas existe uma divisão de tarefas muito importante. Nessa partilha, existem as operárias, que, dentre outras funções, são responsáveis pela proteção da colmeia. Esses insetos possuem ferrão com pequenas farpas e associado a uma glândula de veneno, na parte traseira do corpo (e posterior do abdomêm). No momento em que a operária se sente em perigo e parte para dar uma ferroada, ela pica e tenta escapar, mas, devido às farpas, o ferrão fica preso na vítima e a abelha acaba perdendo uma parte do seu corpo. Pouco tempo depois, ela acaba morrendo.

As fêmeas formam a maioria da população de uma colmeia. As operárias são subordinadas à rainha. Já os machos são chamados de zangões e não possuem o ferrão. Como sempre quem ferroa são as operárias, que protegem seus espaços, então, sempre são as fêmeas que picam.

As espécies que conseguem ferroar uma pessoa são aquelas que possuem o ferrão, como a espécie Apis Mellifera, que chegou no Brasil lá no século XIX. Já as espécies brasileiras são todas sem o ferrão, como as abelhas jataí e mandaçaia.

Todas as espécies são muito importantes na manutenção da biodiversidade dos biomas brasileiros. Elas desempenham papel fundamental no equilíbrio natural das espécies.

ara entender melhor, as abelhas são os principais agentes polinizadores na natureza. Mas qual é a importância disso? A polinização é o processo que permite a reprodução das plantas e a maioria delas é usada na alimentação das pessoas e dos animais. Logo, sem as abelhas toda produção de alimentos seria prejudicada.

Infelizmente, nos últimos anos houve um aumento na utilização de agrotóxicos – que são produtos químicos utilizados para erradicar as pragas nos setores de produção agrícola – que acabam afetando as abelhas brasileiras. Diante disso, não só a produção de alimentos está prejudicada, como também a manutenção da biodiversidade dos biomas como a Mata Atlântica, cerrado e a Floresta Amazônica.

Como ainda é possível encontrar as abelhas em qualquer lugar, é necessário tomar todo cuidado e não querer tocar a mão, principalmente aquelas abelhas maiores, com corpo colorido de preto e amarelo.

É importante lembrar que não há necessidade de agir de forma bruta com as abelhas, no sentido de bater ou espantar de perto, já que elas nunca atacam se não se sentirem ameaçadas. A melhor estratégia é manter distância das abelhas, colocando algum alimento ou bebida que tenha atraído e deixar esses itens afastados.