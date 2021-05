Rodolffo entrega que Sarah Andrade está vivendo um romance

29/05/2021 | 12:10



Rodolffo e Sarah Andrade viveram uma boa amizade dentro do Big Brother Brasil 21, os dois já foram apontados de ter um affair do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, mas revelaram que entre eles é apenas amizade.

Na última sexta-feira, dia 28, os dois se encontraram para realizar um trabalho juntos, em São Paulo e fotografaram para uma campanha. Além de, é claro, compartilhar vários momentos nas redes sociais juntos.

Entre eles, Rodolffo que tem a língua solta e não consegue guardar um segredo acabou revelando que a ex-BBB 21 estaria ficando com um boiadeiro e comentou na publicação:

Sarinha, eu conheço o boiadeiro ou não?

Segundo informações postadas por Fábia Oliveira, o bonitão que entrou no coração de Sarah é nada mais, nada menos do que Lucas Viana, que participou de A Fazenda.

Será que eles vão assumir o romance?