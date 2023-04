O que fazer em Ozark, a linda região da série do Netflix

Paulo Basso Jr.

Quem acompanhou as aventuras de Marty Byrde, Ruth Langmore, Darlene Snell e companhia na série Ozark, da Netflix, que chegou ao fim em maio de 2022, já deve ter se perguntado onde ficam os belíssimos cenários retratados ao longo de suas quatro temporadas.

Apesar de a grande maioria das cenas ter sido gravada em locações aleatórias do estado americano da Geórgia, a história remete a uma região que, de fato, existe e fica bem no coração dos EUA: as montanhas e lagos de Ozark, que se distribuem, principalmente, pelos estados do Arkansas e do Missouri.

O que fazer em Ozark

Paulo Basso Jr. Ozark Brewery e Distillery

Uma das principais atrações de Ozark é Lake of the Ozarks, no Missouri, Trata-se de um enorme lago que oferece uma variedade de atividades aquáticas, como natação, esqui aquático, passeios de barco e pesca. O lago também é cercado por trilhas para caminhadas e áreas de camping.

Outro local popular em Ozark, ainda no Missouri, é a cidade de Branson. O local é famoso por ser a sede do Silver Dollar City, um parque temático que oferece montanhas-russas emocionantes, atrações aquáticas e shows ao vivo.

As principais atrações de Ozark, passando por Arkansas e Missouri, são:

Fayetteville Bentonville Rogers Eureka Springs Buffalo National River Springfield Lake of the Ozark Resorts em Ozark Castelo de Ozark Branson

Vou detalhar todas elas abaixo. Há, ainda, muitos outros pontos turísticos em Ozark. Para te ajudar a explorar a área, dividi este post em tópicos:

Onde fica Ozark

Seguro viagem EUA

Principais atrações de Ozark – Arkansas

Principais atrações de Ozark – Missouri

Dicas ao viajar aos EUA

Onde fica Ozark

Também conhecida pelos locais como Ozarks, a região de Ozark retratada na série homônima da Netflix existe para valer e compreende boa parte do estado do Missouri e do norte do Arkansas, além de beliscar trechos do Kansas e de Oklahoma.

Seus domínios são marcados por parques naturais, que concentram muito verde, além de cachoeiras, cânions e, principalmente, lagos.

Seguro viagem EUA

Principais atrações de Ozark – Arkansas

Parques, museus e até a sede do Walmart. Confira os principais pontos turísticos de Ozark no Arkansas.

Fayetteville

Paulo Basso Jr. Devil’s Den, na região de Ozarks, Arkansas

No norte do Arkansas ficam algumas das principais cidades-base para visitar as atrações de Ozark, como Fayetteville.

Palco da Universidade do Arkansas e, consequentemente, de agito (sobretudo nos pubs da Dickson St), o destino tem, nos arredores, o parque Devil’s Den, que serviu de cenário para a terceira temporada de outra série famosa no Brasil, True Detective. Ali há uma queda d’água que desagua em um lago de águas verdes, cânions e trilhas que levam a belos mirantes

Uma vez em Fayetteville, aproveite também para ver se tem alguma peça da Broadway em cartaz no belíssimo teatro Walton Arts Center. Outra boa pedida é assistir a jogos de basquete, futebol americano, beisebol ou outras modalidades da equipe do Razorbacks, que representa a Universidade do Arkansas e é muito querida na região.

Onde ficar em Fayetteville

Graduate Fayetteville –Com quartos moderninhos e piscina, este é um dos melhores hotéis da cidade. E o melhor de tudo é que fica bem no centro.

—

Bentonville

Paulo Basso Jr. Museu Crystal Bridges, em Bentonville

De Fayetteville é fácil alcançar Bentonville, onde nasceu a rede de supermercados Walmart e é realizado, anualmente, o Format Festival – festival cultural que é organizado pela rede varejista e pelos administradores do Lollapalooza e leva grandes bandas para a região.

Com restaurantes e cafés descolados, além de uma malha de 375 km de trilhas de bike que a conecta até a municípios de outros estados (uma das mais bonitas passa pelo Coler Mountain Bike Preserve, parque onde há um lindo café chamado Airship Coffe at Coler), a cidade registra altos índices de qualidade de vida e é muito visitada por fãs de artes plásticas.

Afinal, é lá que fica o Crystal Bridges, espécie de Inhotim dos EUA e um dos museus de arte mais impressionantes do país. O local tem ainda outros braços na cidade, como o The Momentary, dedicado à arte contemporânea.

Não deixe de visitar outros pontos turísticos de Bentonville, entre eles o Walmart Museum, o edifício Ledger, de onde se tem uma bela vista do pôr do sol, a praça central da cidade, tão bonitinha que parece ter sido projetada pela Disney World, e o centro gastronômico 8th Street Market.

Aproveite também para ir às boas cervejarias artesanais da cidade, como a Bentonville Brewery, a Natural State e a Social Project. E não saia de lá sem visitar um dos Walmart Supercenters originais, é claro.

Onde ficar em Bentonville

21c Museum Hotel Bentonville – Este hotel tem tudo a ver com Bentonville, já que é moderno e conta com exposições temporárias de arte abertas, inclusive, a não hóspedes. Fica no centro, próximo ao Crystal Bridges Museum, e abriga um restaurante chamado The Hive.

—

Rogers

Paulo Basso Jr. War Eagle Mill & Bridge

É na cidade ao lado de Bentonville, Rogers, que fica a loja número 1 do Walmart. Ali também há um shopping chamado Pinnacle Hills Promenade, campos de golfe, diversos restaurantes descolados (inclusive o brasileiro Texas de Brazil) e o ótimo espaço para shows Walmart AMP.

Se tiver tempo, visite também o centrinho da cidade, onde também há boas cervejarias e restaurantes. Aproveite ainda para ver outros cartões-postais locais, como o War Eagle Mill & Bridge, antes de ir embora. No local, há um moinho e uma ponte que rendem fotos belíssimas.

Eureka Springs

Paulo Basso Jr. Thorncrown Chapel, em Eureka Springs

Eureka Springs é formada por uma comunidade hippie em torno do lindo Beaver Lake e tem como destaque o 1866 Crescent Hotel And Spa, tido por muitos como mal-assombrado. Há, inclusive, visitas guiadas de noite para os corajosos que desejam conhecer a história macabra do empreendimento.

O grande barato da cidade é que, como ela se distribui pela base de uma montanha, seu centrinho mais lembra o de um vilarejo europeu do que um destino americano. Há muitos restaurantes e lojinhas por lá.

Outro cartão-postal local de Eureka Springs é a Thorncrown Chapel, uma espetacular capela de madeira, pedra e vidro projetada por E. Fay Jones, discípulo do renomado arquiteto Frank Lloyd Wright – o mesmo que desenhou os museus Guggenheim de Nova York e Bilbao (Espanha).

Onde ficar em Eureka Springs

1866 Crescent Hotel And Spa– Com fama de mal-assumbrado, este hotel fica especialmente cheio em época de Halloween. Fica no alto das montanhas e oferece linda vista para a cidade. Se tiver coragem, é uma experiência e tanto.

—

Buffalo National River

Paulo Basso Jr. Buffalo National River, na região de Ponca

O Buffalo National River é um parque que se espalha em torno do rio homônimo. Ali, há muitas atrações naturais, como cânions, cachoeiras e mirantes, especialmente entre as cidades de Jasper e Ponca.

Vale a pena passar ao menos uma noite na região, que abriga hotéis, campings e áreas de motorhome. Aproveite para explorar os arredores e visitar o Arkansas Grand Canyon e subir a trilha que leva ao mirante de Hawksbill Crag, de onde se tem uma linda vista de Ozark.

Principais atrações de Ozark – Missouri

É no Missouri, porém, que os fãs da série Ozark devem prestar mais atenção nos cenários. Afinal, a história retrata especialmente destinos do estado, como as cidades pequenas que margeiam lagos e bosques ao redor de Springfield e St. Louis (terra da cerveja Budweiser).

Springfield

Paulo Basso Jr. Museu da Rota 66 em Springfield, no Missouri

Springfield ganhou fama como o local em que nasceu a Rota 66. Há, inclusive, um museu chamado Route 66 Car Museum, que conta a história da estrada, que tem alguns de seus maiores pontos turísticos justamente no Missouri.

O museu fica bem no centro, onde há também restaurantes charmosos e lojinhas. É um bom local para passar algumas horas enquanto explora o que fazer em Ozark.

Onde ficar em Springfield

Tru By Hilton Springfield Downtown – Simples, porém confortável, este hotel tem como trunfo ficar próximo ao centro de Springfield. É uma boa dica para quem deseja conhecer o museu dedicado à Rota 66.

—

Lake of the Ozarks

Paulo Basso Jr. Lake of the Ozarks, no Missouri

Muito frequentado pelos estradeiros que vão à região percorrer um dos trechos mais cênicos da icônica rota, o Missouri abriga o Lake of the Ozarks, onde supostamente se passa a terceira temporada da série da Netflix – a maioria das cenas, no entanto, foi gravada em Lake Lanier, na Geórgia.

Lindo, o local concentra diversas marinas em torno da cidade de Osage Beach, que conta ainda com um outlet da rede Simon (a mesma que controla os famosos Premium) e uma destilaria chamada Ozark, que serve moonshines (bebida destilada altamente alcóolica, tirada no início do processo de produção do uísque) e boas cervejas, especialmente do tipo IPA.Na região, dá para alugar barcos, pescar, andar de jet-ski e, principalmente, relaxar e se divertir em meio a boas opções de hospedagem.

Resorts em Ozark

Paulo Basso Jr. Margaritaville Lake Resort Lake of the Ozarks

Caso não queira fazer como o personagem de Marty em Ozark e se enfiar em barcos-cassino, a dica é se hospedar nas casas de aluguel ou resorts do pedaço.

Um dos mais animados é o Margaritaville Lake Resort Lake of the Ozarks, que concentra apartamentos espalhados por diversos prédios, além de marina, bares, restaurantes, arcade, boliche e até um parque aquático indoor.

Um dos restaurantes-bar do empreendimento, que se debruça sobre uma praia ao lado da marina, recebe hóspedes ou não em clima de pura farra. Aos fins de semana, é comum ver uma galera por lá curtindo despedidas de solteiro.

—

Paulo Basso Jr. Passeio de barco em Lake of the Ozarks

Um bar molhado serve quem está na piscina aquecida, que dá vista para o lago e está sempre cheia de gente virando shots e dançando ao som de músicas caribenhas.

Para quem procura por algo mais sóbrio, há outras opções de hospedagem em Lake of the Ozarks, a exemplo do The Lodge of Four Seasons (que não tem relação com a rede de hotéis de luxo). O empreendimento conta com campo de golfe, spa, marina e diversos restaurantes.

—

Castelo de Ozark

Paulo Basso Jr. Castelo do Ha Ha Tonka State Park, na região de Ozark

Quem circula pelos arredores de Osage Beach, no Condado de Camden, tem a impressão de que irá se deparar com Ruth e Darlene a qualquer momento – se você assistiu a Ozark, sabe que isso, não necessariamente, é uma boa ideia.

Ali, há trailers, casas de madeira isoladas no meio do mato e muitas fazendas espalhadas por áreas ermas, cortadas por estradas de terra.

É nessa região, porém, que está um dos maiores tesouros de Ozarks, o Ha Ha Tonka State Park. Repleto de trilhas, o parque concentra as ruínas de um antigo castelo chamado Ozark Medieval Fortress – na verdade, um casarão –, erguido por um milionário de Kansas City (situada a cerca de três horas de carro) no início do século 20.

Quem vai ao local pode fazer lindas fotos e, principalmente, aproveitar os mirantes que dão vista para Lake of the Ozarks. O parque concentra ainda as ruínas de um antigo Correio e de uma torre que era usada como caixa d’água. Estradas asfaltadas levam até a trilha dessas construções e do castelo, que é pavimentada, curta e muito simples de ser percorrida.

Branson

Paulo Basso Jr. Silver Dollar City

Ainda em Ozark, vale a pena visitar Branson, na fronteira do Missouri com o Arkansas. O destino é famoso por retratar o estilo de vida de quem mora nas montanhas da região central dos EUA.

Isso pode ser visto, por exemplo, no Silver Dollar City, parque de diversões que parece mais uma Disney no interior. Com ótimas montanhas-russas, inclui entre suas atrações algumas apresentações típicas de uma comunidade country, com direito a confecções de vidro ao vivo e danças de cowboys.

No Natal, o centro de lazer fica especialmente bonito. Tanto que gaba-se de ser “o mais iluminado do país”.

Entre uma botinada e outra, vale a pena também explorar outras atrações de Branson, cuja avenida principal lembra a Las Vegas de antigamente, com hotéis suspeitos exibindo letreiros castigados pelo tempo.

Paulo Basso Jr. Tanger Outlets, em Branson

A diversão por lá, no entanto, é garantida, com experiências para crianças, como um museu dedicado ao Titanic, restaurantes de redes populares americanas (ou do churrasco típico do sul americano), um outlet Tanger, com marcas queridinhas dos brasileiros e passeios em torno de um lago cênico, que é cercado por lojinhas e restaurantes e conta até com uma fonte de águas dançantes.

Nesse trecho, que é bem turístico, há poucos vestígios dos cenários bucólicos e da turma de Ozark. O que, convenhamos, é um alívio para quem não deseja se meter em problemas.

nde ficar em Branson

Lodge of the Ozarks – Com quartos espaçosos e uma piscina interna, este hotel fica próximo do Tanger Outlets e a uma curta distância de carro do lago de Branson. Tem bons restaurantes nos arredores e serve de base para quem deseja ir ao Silver Dollar City.

—

