Água Santa e São Bernardo FC decidem a Série A-2 segunda-feira, no Canindé

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 12:09



Reunião virtual entre representantes de Água Santa, São Bernardo FC e FPF (Federação Paulista de Futebol) definiram na manhã desta sexta-feira as datas, horários e locais das finais do Campeonato Paulista da Série A-2, na primeira decisão entre equipes do Grande ABC na história do futebol estadual. O duelo de ida será neste sábado, 29, às 19h, no 1° de Maio, enquanto a volta será na segunda-feira, 31, às 17h30, no Canindé.

O segundo jogo tem mando do Água Santa, que fez a melhor campanha. Porém, como o Estádio do Inamar, em Diadema, não conta com iluminação artificial e não está apto a receber a estrutura do VAR (árbitro de vídeo), o duelo foi transferido para a casa da Portuguesa, na Capital.

Seja quem for o campeão, os vizinhos do Grande ABC já garantiram os acessos para a elite de 2022, na qual encontrarão o Santo André.

Confira as informações relativas às finais:

Ida

Sábado, 29, 19h

São Bernardo FC x Água Santa - Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (com SporTV)

Volta

Segunda-feira, 31, 17h30

Água Santa x São Bernardo FC - Estádio do Canindé, em São Paulo (com SporTV)