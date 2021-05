São Bernardo bate Oeste nos pênaltis, sobe para a elite e vai à decisão da A-2

Dérek Bittencourt

Sai zica! O São Bernardo FC quebrou o tabu e depois de bater na trave duas vezes nos três últimos anos, está de volta à elite do futebol paulista. Ontem à noite, enfrentou o time a ser batido, que liderou todo o certame, caso do Oeste, saiu na frente, levou o empate, mas nas cobranças de pênaltis venceu por 5 a 3 e se credenciou tanto à final da Série A-2, contra o Água Santa, quanto retornou à Série A-1 em 2022.

A equipe do Grande ABC fez um bom primeiro tempo. O técnico Ricardo Catalá optou por Lucas Ferron e Natan nas vagas dos lesionados Eduard Diniz e Rodrigo Souza, sem mexer no esquema tático aurinegro, muito menos na postura. Ou seja, a ordem de subir a marcação e abafar a saída de bola do Oeste, que já havia sido colocada em prática no primeiro jogo, foi mantida.

Aos nove minutos, o Tigre abriu o placar em bela trama ofensiva pela esquerda. Pará recebeu em profundidade e cruzou na cabeça de João Carlos, o predestinado aurinegro neste mata-mata, que mandou para as redes. O time da casa sentiu o gol, mas o São Bernardo FC não conseguiu aproveitar. Aos poucos, o Oeste foi colocando a casa em ordem e chegou à igualdade. Aos 22, Léo Artur lançou, Lucas Ferron não conseguiu cortar e, para piorar, o desvio no lateral fez a bola sobrar para Zeca, que bateu no canto: 1 a 1.

Antes do intervalo, Gionotti serviu João Carlos por elevação e o camisa 9 tentou o voleio, mas parou em Rodolfo.

Nem bem a segunda etapa começou e o Tigre assumiu o controle da partida. Na base do abafa, quase ampliou. Aos dois, Rafael Costa tabelou e tentou acertar o canto: a bola saiu perto do pé da trave esquerda. Aos nove, foi a vez de Gionotti assustar o arqueiro adversário. A resposta do Oeste foi uma bola no travessão de Kauã Jesus. Daí em diante, as equipes temiam se expor e o jogo se arrastou para as penalidades. Gustavo Salmoão errou a segunda batida para o time da casa, enquanto Patrick, Léo Castro, Renan Diniz, Rafael Costa e Gionotti converteram e colocaram o Tigre na elite e na final.