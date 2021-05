Câmara de Rio Grande aprova CPI para apurar fura-fila de vacina

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 19:45



A Câmara de Rio Grande da Serra aprovou, na noite desta quarta-feira, instauração de CPI para apurar denúncia de possível fura-fila da vacinação contra a Covid-19 na cidade. A investigação passou na casa por placar apertado, de sete a seis, e imprime a primeira derrota significativa do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos) na casa.

De autoria do oposicionista Claudinho Monteiro (PTC), a CPI investigará possível fraude logo no início da vacinação contra o coronavírus no País. Embora não oficial, a comissão nasceu após denúncia de que uma comissionada lotada na Secretaria de Serviços Urbanos teria recebido a Coronavac em janeiro, época em que as escassas doses do imunizante ainda deveriam ser destinadas exclusivamente aos profissionais da saúde que integravam a linha de frente do combate à pandemia.

Silvia Maria Rodrigues da Silva, chefe de setor da pasta, teria sido vacinada no dia 22 de janeiro, apenas cinco dias depois de a primeira brasileira no País ter sido imunizada, na Capital, e três dias depois de Rio Grande da Serra – e as demais cidades do Grande ABC – receber os primeiros frascos do imunizante. Naquela ocasião, a cidade recebeu tímidas 440 doses. No cargo burocrático, Silvia recebe R$ 3.000 brutos por mês e é defensora ferrenha do prefeito nas redes sociais. Ela publicou foto da vacinação em seu perfil no Facebook e, questionada por amigos se era de algum grupo de risco, sustentou atuar na área da saúde no município.

A CPI será integrada por três vereadores, sendo dois deles de oposição. Por ser autor do requerimento, Claudinho Monteiro integrará a comissão, enquanto os outros dois parlamentares sorteados foram Benedito Araújo (PSB) e Marcelo Akira (Podemos). Antes de a sessão iniciar, Claudinho da Geladeira teria se reunido com a base governista para tentar enterrar a CPI. Há cinco meses no comando do Paço, o prefeito já enfrenta crise no legislativo, que ensaia até instaurar impeachment por supostas falhas no enfrentamento da pandemia.

Questionada pelo Diário, a Prefeitura de Rio Grande da Serra ainda não se manifestou.