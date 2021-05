Prefeitura de São Bernardo vende mais um terreno em área verde

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:41



A Prefeitura de São Bernardo, administrada por Orlando Morando (PSDB), concluiu ontem a venda de mais uma parte do terreno que pertenceu à antiga Fiação e Tecelagem Tognato, em área nobre na região central da cidade. Depois de negociar espaço ao grupo supermercadista Bem Barato e outro à construtora Patriani, área localizada na Avenida Pereira Barreto foi vendida por R$ 3,7 milhões a mais uma incorporadora.



A P.Ramalho Construção e Gestão de Obras Ltda, que tem como sócios Paulo Vicente Ramalho Filho e Wagner dos Santos, ofereceu o melhor valor pelo terreno de 841,7 metros quadrados. O espaço está nas proximidades do Parque das Bicicletas Giacinto Tognato e vizinho de série de torres residenciais e comerciais.



Tradicional empresa instalada em São Bernardo no início do século passado, a Fiação e Tecelagem Tognato aceitou acordo com a Prefeitura para alienar série de terrenos em seu nome em troca de abatimentos de impostos atrasados juntos ao Executivo.



Pela proximidade com o Centro da cidade, o local atraiu série de empreendimentos imobiliários de alto padrão. A discussão entre os moradores é a de falta de espaço arbóreo e trânsito constante – até porque a Avenida Pereira Barreto é uma das principais vias de ligação entre São Bernardo e Santo André.



Questionada se a P.Ramalho Construção precisará investir em intervenções viárias, a Prefeitura informou que “o vencedor do processo licitatório deverá atender a legislação, bem como o Plano Diretor Municipal”, sem citar detalhes. “O recurso obtido ingressará no orçamento municipal e atenderá obrigatoriamente a saúde e educação”, emendou a administração tucana.



MERCADO

A maior polêmica da venda recente dos terrenos que pertenciam à Fiação Tognato aconteceu na negociação com a empresa Faias Paiva Administração e Participações S/A, que pertence ao Grupo Bem Barato. Aceitou pagar R$ 42,1 milhões por área de 9.984 metros quadrados, na Rua Marcel Preotesco. A obra está em estágio avançado, depois da supressão da vegetação – o Ministério Público chegou a pedir o embargo da intervenção, mas a Justiça considerou o trâmite normal.



A Patriani finalizou a compra de outra parte do espaço em fevereiro, pagando R$ 34,8 milhões por terreno de 8.590 metros quadrados.