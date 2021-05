Dia do Desafio chega à 27ª edição; Sescs de Santo André e São Caetano participam

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



25/05/2021 | 15:43



Com o tema Atividade Física: Bom para mim! Bom para todos!, o Dia do Desafio – evento anual que chega à 27ª edição nesta quarta-feira (26) o, com o objetivo de incentivar a prática regular de atividades físicas e esportivas – terá seu modelo de atuação com ênfase nas plataformas digitais, por conta da pandemia do coronavírus. O projeto não contará com competição entre as cidades para evitar aglomerações e seguir os protocolos sanitários de segurança. Porém, o evento manterá seu propósito de estimular as pessoas na busca por uma rotina ativa e saudável e convidará a rede de parceiros da campanha, países, cidades e instituições para se mobilizarem no enfrentamento da inatividade física, sobretudo neste momento atual.

Em 2021, o Dia do Desafio traz como tema “Atividade física: Bom para mim! Bom para todos!”. A base para definição deste mote foi o princípio humanitário do Bem Comum, ou seja, o conjunto das situações de vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada indivíduo, alcançar a mais plena condição de vida. A campanha tem coordenação mundial da TAFISA - The Association For International Sport for All e, no Continente Americano, do Sesc SP, com apoio institucional da ISCA – International Sport and Culture Association e da Unesco.

On-line - Os participantes ao redor do mundo continuam a ser desafiados num contexto marcado pela pandemia, em que a imprevisibilidade, o distanciamento físico e a importância do autocuidado se fazem presentes. Nesse sentido, as atividades sugeridas na programação terão prevalência on-line, oferecendo condições para que, mesmo impossibilitados do encontro presencial para prática de atividades físicas em conjunto, as pessoas possam interagir por meio das transmissões virtuais, se mantendo ativas.

Esse modelo, ao mesmo tempo, possibilita um alcance ainda maior dessas ações. Desta maneira, o público das mais variadas idades terá à disposição uma programação físico-esportiva com vivências, apresentações, aulas, oficinas, bate-papos, dentre outras.

“O Dia do Desafio chega à 27ª edição com a elevada responsabilidade de contribuir no processo de desenvolvimento humano para o bem-viver de todos”, afirma Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo. E complementa: “As manifestações físico-esportivas constituem importante plataforma de diálogo e de ação comunitária junto aos territórios. A pandemia nos trouxe o aspecto da exclusividade da ação no ambiente digital: tivemos de nos reinventar em um caminho virtual totalmente novo”.

Já Maria Luiza Souza Dias, Gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo e Coordenadora do Dia do Desafio para o Continente Americano, ressalta que “o contexto social e sanitário destes novos tempos reforça ainda mais a importância de adotarmos um estilo de vida ativo e saudável. Assim, toda a rede de parceiros do Dia do Desafio no Continente Americano foi convidada a se mobilizar comunitariamente e somar esforços para o enfrentamento dos elevados indicadores de inatividade física da população em geral. Portanto, a prática regular de atividades físicas e esportivas deve ser compreendida como um hábito essencial para a saúde, com benefícios físicos e psíquicos e com forte potencial socioeducativo, contribuindo para o pleno convívio em sociedade”.

Destaques Capital e Grande São Paulo – Dentre as atividades que serão realizadas pelas unidades do Sesc na capital e na Grande São Paulo, destaque para o projeto Cestas Solidárias, uma divertida competição de arremessos para o combate à fome, realizado pelas unidades Campo Limpo, Interlagos, Ipiranga, Santo Amaro e Vila Mariana. Os participantes serão convidados a realizar 10 arremessos a uma distância de 4 metros de uma cesta adaptada e registrar seus desempenhos nas redes sociais. Ao final, será proposto outro desafio: que cada participante se engaje na campanha "Ação Urgente contra a Fome", levando alimentos não perecíveis até uma unidade do Sesc (mais informações abaixo).

Já no Sesc 24 de Maio, o destaque vai para o bate-papo ‘Gordofobia e Atividade Física Para Todes’, com Malu Jimenez, Vanessa Joda, Ellen Valias e mediação de Flávia Durante, enquanto no Sesc Bom Retiro ocorre o desafio com bolas e materiais que podem ser encontrados em casa. Uma Corrida Virtual é a proposta do Sesc Pinheiros e o Sesc São Caetano realizará a maratona de lives Na Batida dos Desafios, entre as 7h e 20h15.

Dentre as aulas abertas, destaques para modalidades como Percussão Corporal com o grupo Barbatuques (Sesc Consolação); K-Pop Dance (Sesc Interlagos); Yoga Restaurativa com Milla Dezertt (Sesc Avenida Paulista); Capoeira & Vogue: Expressões Corporais Como Elemento com Puma Camillê (Sesc Carmo) e Lian Gong Para Vitalidade (Sesc Santana).

Por fim, dentre as participações de importantes nomes do esporte nacional, destaque para as atividades com a atleta do triatlo Bruna Mahn (Sesc Belenzinho) e com os paratletas Rogerinho R9 (Sesc Guarulhos) e Laís Souza e Verônica Hipólito (Sesc Pompeia).

DIA DO DESAFIO 2021 – DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DE SANTO ANDRÉ E SÃO CAETANO

SESC SANTO ANDRÉ

O Desafio de Meditar

Com a educadora Michele Omori

Aula com técnicas de meditação que pode ser realizada em vários espaços e ao longo do dia.

Dia 26/05, quarta, das 7h às 8h

Transmissão: Sesc Santo André no Instagram

O Desafio de se manter ativo dentro de casa

Com o educador Felipe Dantas

Aula que estimula a manter a atividade física em qualquer espaço, mesmo dentro de casa. Começando com movimentos naturais, o corpo é estimulado a querer sempre um movimento diferente ou uma nova posição.

Dia 26/05, quarta, das 7h às 8h

Transmissão: Sesc Santo André no Instagram

O Desafio de Alongar (livre)

Com o educador Zé Roberto

Aula que demonstra algumas possibilidades de alongamento, seja no preparo para os exercícios ou relaxando o corpo.

Dia 26/05, quarta, das 13h às 14h

Transmissão: Sesc Santo André no Instagram

Bate-Papo: Políticas Públicas para as atividades físico-esportivas

Com Paulo Sérgio, Neide Santos e William Boudakian

Encontro online reunindo convidados para compartilharem ações idealizadas e conduzidas pela sociedade civil juntamente com poderes públicos. Ações estas que são responsáveis por gerar diversas atividades que proporcionam movimento corporal, seja por meio de modalidades esportivas, recreativas ou de lazer, contribuindo para uma sociedade cada vez mais ativa fisicamente.

Dia 26/05, quarta, das 15h às 17h

Transmissão: Sesc Santo André no Instagram

SESC SÃO CAETANO

Na Batida dos Desafios: Maratona de Lives

Com educadores do Sesc São Caetano

Entre 7h e 20h15, a proposta é realizar atividades virtuais que estejam relacionadas com as batidas das músicas, os ritmos e as danças e que trabalhem a atividade física como um fator determinante para a saúde e harmonia na convivência social.

26/5, quarta, das 7h às 7h15; 8h às 8h15; 9h às 9h15; 10h às 10h15; 11h às 11h15; 14h às 14h15; 15h às 15h15; 16h às 16h15; 17h às 17h15; 18h às 18h15; 19h às 19h15 e 20h às 20h15

Transmissão: Sesc São Caetano no Facebook