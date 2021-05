1988 Efeito PT dá a vitória a Celso e Mauricio Tortorello vence com o apoio de Braido

Ademir Medici

ELEIÇÃO 35 – 1

Em 1988, sem o segundo turno, a vitória petista veio com tranquilidade nas duas maiores cidades do Grande ABC, Santo André e São Bernardo. Nas três pesquisas realizadas em São Bernardo, Walter Demarchi esteve sempre na frente de Mauricio Soares, mas a diferença caia gradativamente.

A queda derradeira de Demarchi e a definição final do eleitorado de São Bernardo pelo PT ocorreram depois da última pesquisa, feita seis dias antes da eleição. A virada foi chamada de “efeito PT”.

O mesmo efeito PT que fez Horácio Neto, em São Caetano, saltar de 13% das intenções de voto, na pesquisa de 7 de novembro, para 18,9% no dia 15, o que lhe valeu o segundo lugar.

Já em Santo André, mesmo com o apoio do prefeito Newton Brandão ao candidato José Amazonas, Celso Daniel liderou com folga todas as pesquisas, chegando ao primeiro lugar, quase alcançando os 50% dos votos válidos – ficou com 49,59%.

571 – Em Santo André, Celso Daniel, do PT (com José Cicote de vice) totalizou 173.962 votos; José Amazonas (PTB), 84.884 votos; Lincoln Grillo (PMDB), 12.448; José Nanci (PSDB), 5.758; Claudio José (PL), 3.852; Maria Antonia P. Carreira (PSP), 1.933.

572 – À Câmara Municipal de Santo André, Franco Masiero foi o candidato a vereador mais votado, com 5.604 votos. Sete candidatos, para as 21 vagas, conseguiram reeleição: além de Masiero, Norberto Fernandes, José Vicente Guerra, Fernando Galvanese, José de Araujo, Adelmo Campanholo e Manoel Rodrigues de Oliveira.

573 – Em São Bernardo, Mauricio Soares, do PT (com Djalma Bom de vice), alcançou 112.215 votos; Walter Demarchi (PTB) ficou em segundo, com 87.244; Tito Costa (PMDB), 40.213; José Carlos A. Brito (PV), 1.795; Almiro Salles (PL), 1.163; e Bernardo Joffily (PCdoB), 726.

574 – À Câmara Municipal de São Bernardo, 11 vereadores conseguiram a reeleição a um Legislativo formado por 21 vereadores – maior índice entre as sete cidades: Ramiro Meves (que foi o mais votado do Grande ABC, com 8.781 votos), Maurício de Castro, Alberto de Souza, José Tudo Azul Ginez Ramble, Kiyoshi Tanaka, Wagner Lino, Gilberto Frigo, Laurentino Hilário (que assumiu a Secretaria de Obras no começo do governo Mauricio Soares), Nelson Campanholo, José Ferreira de Souza e Antonio Buonfiglio (que três anos depois iria celebrar o centenário da Câmara Municipal no Grande ABC, numa festa memorável).

575 – Em São Caetano, vitória de Luiz Tortorello (PTB, com João Tessarini de vice): 40.662 votos; em segundo, Horácio Raineri Neto (PT), com 20.290; Antonio Russo (PMDB), 20.013; Iliomar Darronqui (PL), 8.387; e José Ferreira da Silva (PCB), 687.

576 – À Câmara Municipal de São Caetano, também formada por 21 vereadores, apenas seis conseguiram se reeleger: Claudio Demambro (o mais votado, com 2.479 votos), Antonio José Dall’Anese, Maurílio Teixeira Martins, Orlando de Deus Carvalho, Raimunda Gadelha da Silva e João Carlos de Moraes.

577 – Os sete novos prefeitos foram ouvidos pelo Diário na data da posse.

578 – Celso Daniel declarava gostar de Spielberg (cinema) e de Bach (música).

579 – Mauricio Soares declarava ser leitor dos Salmos.

580 – Luiz Tortorello preferia música sertaneja.

Diário há meio século

Terça-feira, 25 de maio de 1971 – ano 13, edição 1544 São Bernardo – Cidade da Criança tem novo atrativo: um avião para voos simulados. Diadema – Radialista Moraes Sarmento entrega troféu à Banda Musical Cidade de São Paulo, vencedora do I Festival de Bandas de Diadema. Primeirona – Em Guaratinguetá, Esportiva 1, Santo André FC 0.

Em 25 de maio de...

1921 – Mario Medice nasce no bairro Serraria, hoje Diadema. Marceneiro e folheador. Inspirador maior desta página Memória. n Dia 22. Realizada festa em louvor ao Divino Espírito Santo, em Santo André - Realizadas grandes festas em Itaquera, comemorativas à criação do distrito de paz local. – Inaugurado o sistema rodoferroviário entre Santo André e Belo Horizonte. 1991 – Dia 24. Inaugurada oficialmente a Escola Senai Mario Amato, em São Bernardo – Inaugurada na Cidade São Jorge, em Santo André, a primeira agência de correio do Grande ABC em regime de franquia, instalada na firma Pozzani Móveis e Decorações, da Avenida São Paulo. Hoje Dia da Costureira. Há cinco anos, esta página Memória contava a história de Sueli Maria Protti, costureira do bairro Camilópolis, em Santo André.

MARIA MADALENA DE PAZZI (Florença, Itália, 1566-1607). Religiosa, foi acolhida pelo convento das carmelitas descalças

Municípios Brasileiros

Celebram aniversário neste dia 25 de maio: Camamu e Canavieiras (Bahia), Catarina (Ceará) e Catolé do Rocha (Paraiba).