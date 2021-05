Nunes é primeiro reforço do Santo André para a Série D

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021



O atacante Nunes, 39 anos, é o primeiro reforço do Santo André para o Campeonato Brasileiro da Série D. Ídolo da torcida, que chegou a fazer campanha nas redes sociais pelo retorno do jogador, ele inclusive já realiza o primeiro treino junto ao elenco na tarde desta segunda-feira, 24. Será sua quinta passagem pelo clube no qual foi revelado e conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003. Sua última temporada pelo clube foi em 2014, quando artilheiro da Série A-2 do Paulista, com dez gols.

"Importante retorno. Atleta identificado com o clube. Vai nos ajudar muito, trazendo qualidade e agregando experiência ao grupo", exaltou o presidente Sidney Riquetto. O dirigente, entretanto, afirmou que "não há previsão" de retorno de outros jogadores - especulava-se que nomes como Adriano Apodi e Branquinho pudessem reaparecer no clube.

Para a Série D, a diretoria definiu que o Santo André dará atenções aos jogadores da casa, mesclando com peças experientes, como Nunes - pelo menos mais uma dezena de reforços deve chegar nos próximos dias. Outro que regressou após experiência no futebol da Bulgária e no Red Bull Brasil foi o atacante David Ribeiro, 23 anos.

A estreia do Ramalhão na Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro será no dia 5, contra o Bangu-RJ, no Rio de Janeiro.