4 lugares para celebrar o Dia Nacional do Café

O Dia Nacional do Café é celebrado em 24 de maio. Para comemorar a data, mais do que preparar um bom cafezinho, a dica é conhecer alguns dos destinos espalhados por São Paulo e Rio de Janeiro dedicados à bebida. Há boas opções para viajantes de todas as idades, incluindo museus e fazendas onde é possível conhecer a história da produção no país.

Dia Nacional do Café – São Paulo

Segunda bebida mais consumida do mundo, atrás apenas da água, o café é marcante na história do Brasil. Ele foi um dos grandes responsáveis por desenvolver, por exemplo, o estado de São Paulo. Por isso, há vários destinos na região relacionados à produção cafeeira. Confira em quais deles você pode celebrar o Dia Nacional do Café:

Museu do Café de Santos

O Museu do Café de Santos funciona em um prédio de 1922 que serviu como sede da Bolsa Oficial do Café. Maior praça de café do mundo na primeira metade do século 20, o local deixou de realizar pregões na década de 1950, mas ainda assim serviu para divulgar a cotação do café no mercado mundial até 1986. Depois de alguns anos fechados, foi restaurado e abriu as portas como um museu. Quem vai até lá pode conferir a história da bebida, ver obras de Benedito Calixto, admirar exposições e, principalmente, tomar blends diferentes em uma simpática cafeteria.

Funciona de quarta a domingo, das 11h às 17h (bilheteria até às 16h). O ingresso custa R$ 10. Aos sábados, a entrada é gratuita.

Museu do Café de Botucatu

A história de Botucatu, no interior de São Paulo, é tão ligada à da bebida que a cidade faz aniversário no Dia Mundial do Café. Por isso, conta com um belo museu dedicado ao tema. A edificação, que no século 19 abrigava uma fazenda cafeeira e a primeira estação de café do Brasil, tem um acervo com livros e imagens do período.

Fechado temporariamente por conta da pandemia do novo coronavírus, o local, que atua como Núcleo de Conservação e Proteção do Patrimônio Histórico da Fazenda Lageado, costuma funcionar de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Aos sábados, domingos e museu abre das 10h às 16h.

Fazenda Tozan, em Campinas

Outro bom local para celebrar o Dia Nacional do Café no interior de São Paulo é a cidade de Campinas. Afinal, é lá que fica a Fazenda Tozan, especializada em turismo rural. Nela, é possível aprender muito sobre a cultura cafeeira, além de participar de degustação de cafés colhidos no local e visitar um museu dedicado à bebida.

Reservas devem ser feitas com, no mínimo, dois dias de antecedência no site da fazenda.

Dia Nacional do Café – Rio de Janeiro

Vale do Café

O Vale do Café, localizado ao sul do estado do Rio de Janeiro, conta com diversos hotéis-fazenda e boas atrações para curtir com as crianças. Não à toa, é um ótimo lugar para celebrar o Dia Nacional do Café. Fazendas como a de São Luiz da Boa Sorte, em Vassouras, contam com museus dedicados à bebida. Na região também dá para ir a jardins e se hospedar em hotéis históricos.