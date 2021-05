Rio de Janeiro e Cancún são os destinos mais procurados por brasileiros

Redação

Queridinhos dos turistas, Rio de Janeiro (RJ) e Cancún, no México, são os destinos mais procurados por brasileiros nos últimos meses. Os dados são da Decolar, empresa de viagens que analisou as tendências de cidades (nacionais e internacionais) mais buscadas para viagens ainda neste ano.

“O cenário no setor de viagens ainda é desafiador, mas à medida que a vacinação avança, a tendência é uma maior flexibilização das restrições impostas em alguns destinos e, consequentemente, um aumento na procura por produtos de turismo”, destaca Alexandre Moshe, diretor-geral da Decolar.

Destinos mais procurados por brasileiros: listas completas

Abaixo, confira o levantamento completo. Ele foi realizado com base nas buscas de hotelaria (no site e no aplicativo da Decolar) entre janeiro a abril de 2021.

Destinos mais procurados no Brasil

POSIÇÃO DESTINOS 1ª Rio de Janeiro (RJ) 2ª Porto de Galinhas (PE) 3º Maceió (AL) 4º Natal (RN) 5ª Gramado (RS) 6ª Búzios (RJ) 7º Porto Seguro (BA) 8º Florianópolis (SC) 9º São Paulo (SP) 10ª Campos do Jordão (SP)

Destinos mais procurados no mundo

POSIÇÃO DESTINOS 1ª Cancún (México) 2ª Orlando (EUA) 3º Punta Cana (República Dominicana) 4º Santiago (Chile) 5ª Nova York (EUA) 6ª Buenos Aires (Argentina) 7º Paris (França) 8º Dubai (Emirados Árabes) 9º Bariloche (Argentina) 10ª Lisboa (Portugal)

