Como converter tamanhos de roupas e calçados nos EUA

Comprar roupas nos EUA é sempre uma grande diversão. Além de poder escolher entre modelos que não chegam à prateleiras das terras brasileiras, os preços costumam ser bem mais amigáveis (mesmo com o dólar em alta) que no Brasil.

As diferenças também aparecem nos tamanhos, distintos em relação às siglas e aos números usados por aqui. Por isso, é importante saber converter tamanhos de roupas e calçados antes de viajar.

Para te ajudar a encontrar os modelitos que caem como uma luva sem perder muito tempo ou recorrer a atendentes que só falam inglês, o Rota de Férias separou as conversões mais usadas durante compras nos EUA. Vale a pena lembrar que, assim como no Brasil, as medidas variam conforme marcas e modelos. Por isso, sempre vale a pena experimentar antes de comprar.

Como converter tamanhos de roupas nos EUA

Tamanho geral de roupas

Brasil Estados Unidos PP XS P S M S G L GG XL GGG XXL ou 2XL

Roupas infantis

Na hora de converter tamanhos de roupas para bebês, vale saber que as voltadas para quem tem menos de um ano são marcadas com a letra M (Months/Meses), sempre com o número indicando a quantidade. Já a marcação T (Toddler) costuma aparecer em peças para crianças de até cinco anos. Fique de olho nessas informações na hora de converter o tamanho de roupas.

Brasil Estados Unidos 2 2-3 4 4-5 6 6-6x 8 7-8 10 10 12 12 14 14 16+ 16+

Blusas, vestidos e malhas femininas

Brasil Estados Unidos 36 2 38 4 40 6 42 8 44 10 46 12 48 14 50 16

Camisas sociais masculinas

Brasil Estados Unidos 37 15 39 15 ½ 40 16 41 16 ½ 42 17 43 17 ½ 44 18

Ternos masculinos

Brasil Estados Unidos 46 36 48 40 50 44 52 46 54 48

Calças jeans femininas

As medidas usadas para converter tamanhos de roupas como calças jeans nos EUA são curiosas. Isso porque as peças têm, na verdade, duas medidas: cintura e comprimento das pernas. Os tamanhos são dados em polegadas, sendo que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Antes de ir às compras, vale a pena tirar suas medidas para não errar na hora de escolher. Uma calça masculina 30 x 29 por exemplo, equivale a um modelo brasileiro 40 com comprimento de 73,66 cm.

Brasil Estados Unidos (número) Estados Unidos (letra) Cintura (polegadas) Cintura (centímetros) 34 00 XS 23 60 36-38 0-2 XS 24,5 a 25,5 62,5 a 65 40-42 4-6 S 26,5 a 27,5 67,5 a 70 44-46 8-10 M 28,5 a 29,5 72,5 a 75 48-50 12-14 L 31 a 32,5 79 a 82,5 52 16 XL 34 86,5 54 18 1X 36 91,5

Calças jeans masculinas

Brasil Estados Unidos Cintura (polegadas) Cintura (centímetros) 38 28 28 71 40 30 30 76 42 32 32 81 44 34 34 86 46 36 36 91 48 38 38 96 50 40 40 101 52 42 42 106

Como converter tamanhos de calçados nos EUA

Calçados de crianças

As medidas de calçados infantis são as que mais costumam variar conforme a marca, a forma e o modelo. A tabela abaixo usa dados fornecidos pela MacroBaby, umas das lojas infantis mais famosas de Orlando, nos EUA.

Brasil Crianças – Estados Unidos 18 3,5 19 4 20 5 21 6 22 7 23 7 ½ 24 8 ½ 25 9 26 10 27 11 28 11 ½ 29 12 ½

Calçados femininos e masculinos

Brasil Feminino – Estados Unidos Masculino – Estados Unidos 33 4 ½ – 34 5 ½ 5 35 6 5 ½ 36 7 6 37 7 ½ 6 ½ 38 8 7 39 9 7 ½ 40 10 8 ½ 41 10 ½ 9 ½ 42 11 ½ 10 43 11 44 12 45 12 ½ 46 13 ½

