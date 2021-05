24/05/2021 | 09:40



Os juros futuros começaram a segunda-feira, dia 24, em alta, mas apenas os longos sustentavam esse movimento pouco antes das 9h30, diante da cautela com a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, enquanto os demais rondam a estabilidade. A alta, no entanto, é limitada pela queda do dólar ante o real. Às 9h24 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para mínima de 8,81%, de 8,76% no ajuste de sexta-feira, 21. O DI para janeiro de 2023 estava em 6,76%, de 6,75% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2022 operava estável em 5,00%.