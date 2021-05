Seleção brasileira olímpica enfrenta Cabo Verde e Sérvia na próxima Data Fifa

24/05/2021 | 09:42



A sétima e última etapa de preparação da seleção brasileira olímpica masculina antes da disputa dos Jogos de Tóquio-2020 será em Belgrado, capital da Sérvia. A equipe do técnico André Jardine, convocada na última sexta-feira, enfrentará a seleção principal de Cabo Verde, no dia 5 de junho, e a equipe sub-24 da Sérvia, no dia 8. O grupo convocado embarca no próximo domingo.

Os dois confrontos serão realizados no estádio Partizan, às 15 horas (de Brasília), e os treinamentos acontecerão no estádio Karadorde. "A preparação foi interrompida por causa da pandemia, por isso essa etapa de agora será fundamental para consolidarmos nossas ideias, implementadas desde 2019. Vamos enfrentar uma equipe africana e uma europeia, escolas diferentes, e dois bons testes antes do fechamento da nossa lista", destacou André Jardine.

A equipe principal de Cabo Verde disputa atualmente o qualificatório para a Copa das Nações Africanas. Em segundo lugar no Grupo F, os africanos estão invictos na disputa. Nos dois confrontos mais recentes, em 2021, Cabo Verde venceu a tradicional seleção de Camarões por 3 a 1 e a equipe de Moçambique por 1 a 0.

"Com todas as dificuldades impostas pelo momento, com países fechados para receber o Brasil, esgotamos as possibilidades e buscamos por confrontos que pudessem vir ao encontro dos objetivos de nossa preparação. Conseguimos uma equipe africana principal e uma europeia sub-24. São dois estilos de jogo semelhantes aos de nossos adversários na primeira fase e também durante os jogos", explicou Branco, coordenador das categorias de base da seleção brasileira.

A seleção olímpica masculina estreia nos Jogos de Tóquio-2020 contra a Alemanha, no dia 22 de julho, às 8h30 (de Brasília), no estádio Internacional, em Yokohama. O segundo duelo da fase de grupos será contra a Costa do Marfim, no dia 25, às 5h30, no mesmo local. O último jogo desta fase será contra a Arábia Saudita, no dia 28, às 5 horas, no estádio de Saitama, em Saitama.