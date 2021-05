Yellen vai a Londres para reunião com ministros do G-7

24/05/2021 | 09:20



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, viajará a Londres, no Reino Unido, para participar da reunião de ministros das finanças do G-7 nos dias 4 e 5 de junho, informou a pasta, em comunicado, nesta segunda-feira, 24. Essa será a primeira viagem internacional de Yellen no cargo.

Segundo a nota, a americana pretende reforçar o compromisso do país com uma agenda que promova a recuperação da economia global, incluindo medidas de apoio fiscal e acesso universal a vacinas contra o coronavírus. O encontro também tratará da "importância de se melhorar a saúde pública para prevenir pandemias futuras e construir economias mais verdes e resilientes". Antes da reunião, Yellen também participará de conferência virtual com o grupo.