24/05/2021 | 08:11



O Banco da Coreia do Sul (BOK, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira (24) que busca uma empresa de tecnologia para desenvolver o seu projeto de moeda digital. Segundo a autoridade monetária, o objetivo inicial é realizar testes para uma possível emissão da divisa. A instituição pretende criar uma plataforma para fazer simulações com bancos e empresas. O plano é fazer os testes entre agosto e dezembro, quando será iniciada uma etapa posterior do projeto.