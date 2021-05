Ação social entrega 100 cestas básicas em São Bernardo

Da Redação



O CRBM1 (Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região) e a APBM (Associação Paulista de Biomedicina) realizaram ontem a entrega do primeiro lote de 100 cestas básicas à Instituição Assistencial Meimei - IAM, localizada em São Bernardo. (Rua Francisco Alves, 275 - B. Pauliceia).

A ação integra a campanha social Biomedicina Solidária, criada pelo CFBM (Conselho Federal de Biomedicina), e coordenada pelos conselhos regionais e demais entidades da profissão, como forma de arrecadar donativos e auxiliar famílias carentes de todo o país.

Por meio de postos de coleta espalhados nos estados, arrecada alimentos não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, brinquedos e material escolar para serem entregues a populações carentes por meio de instituições filantrópicas e ONGs (Organizações Não Governamentais) - como a Amigos do Bem, que atende famílias do sertão nordestino - previamente cadastradas. A ação recebe ainda contribuições em dinheiro. Empresas e instituições participantes recebem o selo “Empresa Solidária”, chancelado pelo CFBM e pela Academia Brasileira de Biomedicina.

Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 116 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar (os dados são de dezembro de 2020). O levantamento revela ainda que, no ano passado, mais de 19 milhões de pessoas passaram fome no Brasil. Dr. Cecchi destaca que o objetivo da ação é formar uma grande rede de doações, que não se restrinja apenas aos biomédicos: “Todos podem participar”.

Além da sede (SP - capital), seccionais e delegacias do CRBM1 presentes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul participam da coleta de donativos empresas e instituições parceiras localizadas nas cidades paulistas de Santos, Peruíbe, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Campinas, Catanduva, Franca, Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ourinhos, Sorocaba, Santo Anastácio, Regente Feijó e Presidente Prudente, dentre outras.

No site oficial do Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região (CRBM1) - https://crbm1.gov.br/ - é possível consultar endereços e informações detalhadas, cadastrar empresas e estabelecimentos comerciais como postos de coleta, e ter acesso ao link para a doação em dinheiro.